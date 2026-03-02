Pentagon pred Kongresom: Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD

U brifinzima, dužnosnici administracije naglasili su da iranski balistički projektili i posredničke snage u regiji predstavljaju neposrednu prijetnju američkim interesima, ali nije bilo obavještajnih podataka o tome da je Teheran prvi napao američke snage, rekla su dva izvora, govoreći pod uvjetom anonimnosti, za Reuters.