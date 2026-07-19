Zelenski: Pred nama su ključni razgovori o završetku rata

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Predsjednik Volodimir Zelenski u svom je obraćanju u nedjelju najavio da u ponedjeljak očekuje "ključne razgovore" o strategiji za završetak rata pod uvjetima prihvatljivima za Ukrajinu. Najava dolazi nakon vikenda obilježenog opsežnim konzultacijama s iskusnim vojnim zapovjednicima, među kojima su bili Mihajlo Drapatij, Volodimir Horbatjuk i Oleh Apostol, kako bi procijenili stanje na bojišnici i buduće vojne operacije.

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Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da u ponedjeljak očekuje "ključne razgovore" radi oblikovanja strategije za okončanje rata, nakon što je tijekom vikenda održao niz konzultacija s vojnim zapovjednicima, piše Kyiv Post.

U svom večernjem videoobraćanju u nedjelju, 19. srpnja, Zelenski je rekao da je prioritet procijeniti trenutačne vojne operacije i definirati buduću strategiju koja bi omogućila završetak sukoba pod uvjetima prihvatljivima za Ukrajinu.

"To uključuje različite sastavnice i želim čuti kako to vide zapovjednici naših obrambenih i sigurnosnih snaga", rekao je Zelenski. "Sutra imam ključne razgovore. Ukrajina mora ostvariti svoje ciljeve i ostvarit će ih."

Predsjednik je istaknuo da je tijekom vikenda razgovarao o stanju na bojišnici i široj vojnoj strategiji s nekoliko iskusnih ukrajinskih vojnih zapovjednika.

"Danas sam nastavio razgovore s iskusnim ukrajinskim vojnicima. Mihajlo Drapatij, Volodimir Horbatjuk i Oleh Apostol – svaki od njih dobro je poznat u vojsci", rekao je Zelenski te dodao da su mu zapovjednici podnijeli izvješća o različitim operativnim pravcima.

Zelenski razmatra smjenu Sirskog

Ove strateške konzultacije uslijedile su nakon napisa Financial Timesa, koji se, pozivajući se na izvore bliske predsjedničkoj administraciji, navodi da Zelenski razmatra smjenu vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.

Prema pisanju Financial Timesa, Zelenski je spreman smijeniti Sirskog ako pronađe nasljednika koji bi mogao osigurati neometanu primopredaju zapovjedništva uz zadržavanje snažne obrane na bojišnici dugoj oko 1.200 kilometara. Moguća promjena na čelu vojske dolazi nakon prosvjeda diljem zemlje potaknutih nedavnom smjenom ministra obrane Mihajla Fedorova.

U sklopu procjene situacije Zelenski se tijekom vikenda sastao s nekoliko vojnih zapovjednika. U subotu, 18. srpnja, razgovarao je sa zapovjednicima korpusa koji djeluju na najintenzivnijim dijelovima bojišnice kako bi čuo njihove procjene stanja na terenu, logistike i namjera ruskih snaga.

U konzultacijama su sudjelovali brigadni general Dmitro Vološin (8. zračno-desantni korpus), general-bojnik Artem Bohomolov (10. armijski korpus), brigadni general Oleksij Majstrenko (11. armijski korpus), brigadni general Jevhen Lasijčuk (7. zračno-desantni korpus za brzo djelovanje), brigadni general Svjatoslav Zajc (20. armijski korpus) i brigadni general Jaroslav Sidorov (17. armijski korpus). Izvori Financial Timesa navode da su ti sastanci ujedno poslužili i kao svojevrsni razgovori s mogućim kandidatima za mjesto vrhovnog zapovjednika.