Pet lokacija na kojima bi mogao izbiti novi globalni sukob ove godine

Pritisci, u kombinaciji s ubrzanim razvojem vojne tehnologije i raspadom globalne zajednice, ostavljaju mnoge u nedoumici kako smo uopće došli do ove točke, no čini se da su neke države odgovornije od drugih za narušavanje globalnog mira. Iako su mnogi vjerovali da su savezništva iz 20. stoljeća neuništiva, sukobi unutar NATO-a te napetosti između Donalda Trumpa i Europe mogli bi predstavljati svojevrsni "reset“ u kojem svatko gleda samo sebe u totalnom ratu.