novi svjetski rat?
Pet lokacija na kojima bi mogao izbiti novi globalni sukob ove godine
Globalne napetosti naizgled su na najvišoj razini u posljednjih nekoliko desetljeća. Sukob za koji su mnogi mislili da se smiruje sada se čini na rubu eskalacije, dok stare sile i one u usponu pokazuju odlučnost da demonstriraju svoju moć na globalnoj pozornici.
Pritisci, u kombinaciji s ubrzanim razvojem vojne tehnologije i raspadom globalne zajednice, ostavljaju mnoge u nedoumici kako smo uopće došli do ove točke, no čini se da su neke države odgovornije od drugih za narušavanje globalnog mira. Iako su mnogi vjerovali da su savezništva iz 20. stoljeća neuništiva, sukobi unutar NATO-a te napetosti između Donalda Trumpa i Europe mogli bi predstavljati svojevrsni "reset“ u kojem svatko gleda samo sebe u totalnom ratu.
Daily Express analizirao je pet mjesta na kojima bi iskra sukoba mogla pokrenuti sljedeći svjetski rat.
Ukrajina
Ukrajina i dalje predstavlja jedan od najočitijih i najneposrednijih rizika. Od ruske invazije Europa se, čini se, našla na rubu pucanja, dok su mnogi njezini saveznici užurbano pokušavali ojačati obranu svojih granica od obnovljene ruske prijetnje.
Iako bi mirovni sporazum koji su izradile Sjedinjene Američke Države mogao biti nadomak završetka, strahovi od naklonosti Donalda Trumpa prema Rusiji potaknuli su zabrinutost zbog mogućih ukrajinskih ustupaka. Ako se prijepori oko okupiranih teritorija ne riješe, mirovna bi se inicijativa mogla vratiti na početak, uz ponovno lansiranje projektila i dronova.
Izrael i Iran
Napetosti između Irana te saveza Sjedinjenih Američkih Država i Izraela posljednjih su se tjedana ponovno pojačale, postavljajući zlokoban ton za početak nove godine. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da se njegova zemlja nalazi u "potpunom ratu“ sa SAD-om, Izraelom i Europom, optuživši Zapad da opsjeda Iran.
Kao odgovor, Donald Trump zaprijetio je da će ih "žestoko udariti“ snažnim napadom ako nastave s razvojem nuklearnih projektila.
Tvrdnje o razvoju nuklearnog i balističkog oružja zabrinule su mnoge, pri čemu su i Trump i Benjamin Netanyahu upozorili da su spremni bombardirati Iran ako nastavi svoj nuklearni i raketni program.
Sjeverna Koreja
Sjeverna Koreja nastavlja izazivati zabrinutost čestim raketnim testiranjima te pokazuje sve veću neprijateljsku retoriku prema Južnoj Koreji, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama.
Tajvan
Napetosti između Kine i Tajvana ponovno su eskalirale nakon što su Donald Trump i Taipei dogovorili trgovinu oružjem vrijednu 11 milijardi dolara, čime bi otok trebao biti preplavljen američkim naoružanjem.
Nakon toga Kina je znatno povećala svoju vojnu prisutnost u Tajvanskom tjesnacu, provodeći vojne vježbe uz uporabu bojevog streljiva koje je ispaljivano u more.
U slučaju potpune invazije, saveznici Tajvana vjerojatno bi bili uvučeni u sukob, osobito zbog činjenice da je Tajvan jedan od najvećih svjetskih izvoznika poluvodičkih mikročipova, ključnih za većinu suvremenih tehnologija, uključujući vojnu opremu.
Venezuela
Čini se da je glavni vojni fokus Donalda Trumpa usmjeren na južnoameričku državu Venezuelu. Zemlja, koja raspolaže najvećim svjetskim zalihama sirove nafte, već se dulje vrijeme suočava s političkom nestabilnošću i napetostima sa susjedima.
CIA je također pojačala svoje operacije te je, prema izvješćima, ranije ovog mjeseca provela napad dronom na lučku infrastrukturu na venezuelskoj obali.
Sjedinjene Američke Države ciljale su više od 30 plovila u Karipskom moru i istočnom Pacifiku.
Nada da će prevladati diplomacija i dalje postoji, no povijest pokazuje koliko se brzo ta nada može rasplinuti.
