Petero ljudi umrlo u vozilu hitne pomoći: Policija istražuje slučaj serijskog ubojstva

Talijanska policija istražuje slučaj smrti petero pacijenata koji su u bolnicu prevoženi vozilom hitne pomoći.
Petero pacijenata, svi stariji i s kroničnim bolestima, umrlo je između veljače i rujna prošle godine tijekom prijevoza do bolnice Morgagni Pierantoni, u talijanskom gradu Forlìju.
Ured državnog odvjetnika otvorio je istragu u studenom nakon dojave. Pokazalo se da su preminuli pacijenti uvijek prevozeni u prisutnosti 27-godišnjeg vozača hitne pomoći. Inače, prijevoz koji je bio koban za petero ljudi organiziran je za kliničke potrebe, stoga se nije radilo o hitnim slučajevima. Ono što se čini sigurnim, kako je izvijestio lokalni Crveni križ, jest da su u vozilu bili samo vozač i još jedan radnik, prenosi Dnevnik.hr.
Talijanska policija sada istražuje slučaj serijskog ubojstva. Sumnja se da su ubojstva počinjena upotrebom otrovnih tvari.
"Saznali smo od naših odvjetnika o ovoj istrazi o smrti naše majke. Šokirani smo. Želimo samo istinu", rekao je Vittorio, sin starije žene koja je umrla u studenom 2025.
Obdukcija je obavljena nad ženom koja je umrla prošlog studenog. Istrage o drugim slučajevima su u tijeku.
