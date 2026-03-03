Petero ljudi umrlo u vozilu hitne pomoći: Policija istražuje slučaj serijskog ubojstva

Ured državnog odvjetnika otvorio je istragu u studenom nakon dojave. Pokazalo se da su preminuli pacijenti uvijek prevozeni u prisutnosti 27-godišnjeg vozača hitne pomoći. Inače, prijevoz koji je bio koban za petero ljudi organiziran je za kliničke potrebe, stoga se nije radilo o hitnim slučajevima. Ono što se čini sigurnim, kako je izvijestio lokalni Crveni križ, jest da su u vozilu bili samo vozač i još jedan radnik, prenosi Dnevnik.hr.