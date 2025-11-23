Peti policajac preminuo nakon najsmrtonosnije brazilske racije

Douglas Shineidr / AFP

Civilna policija Rio de Janeira potvrdila je u subotu da je preminuo još jedan policajac ranjen u najsmrtonosnijoj brazilskoj operaciji protiv droge, čime je broj poginulih policajaca u toj akciji porastao na pet.

To je najveći broj poginulih policajaca ikad zabilježen u nekoj raciji u toj zemlji, prenosi Reuters.

U operaciji, provedenoj 28. listopada u kompleksima favela Penha i Alemao na sjeveru Rio de Janeira ukupno je poginulo 122 ljudi.

Guverner Claudio Castro pozdravio je raciju kao uspješnu, ali su skupine za ljudska prava osudile sigurnosne snage, navodeći zapanjujući broj poginulih i ono što opisuju kao pretjeranu brutalnost.

Policijska operacija bila je usmjerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila.