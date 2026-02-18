Testirano na Palestincima: Kako su Epstein i bivši izraelski premijer promovirali špijunske alate u Africi

„Nadam se da je boravak tvog prijatelja u Tel Avivu … bio učinkovitiji od njegovih napora na afričkom kontinentu“, napisao je (PDF) Zeitlin Epsteinu u rujnu 2018., referirajući se na diplomatsku normalizaciju koju su Epstein i bin Sulayem potajno poticali između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata godinama prije Abrahamovih sporazuma.