Testirano na Palestincima: Kako su Epstein i bivši izraelski premijer promovirali špijunske alate u Africi
Osramoćeni financijaš i bivši izraelski premijer koristili su nadzorne alate usavršene pod okupacijom Palestine kako bi osigurali poslove u sektoru resursa i logistike u zapadnoj Africi, pokazuje istraga.
Američki osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein i bivši izraelski premijer Ehud Barak surađivali su više od desetljeća kako bi profitirali od nestabilnosti u Nigeriji, nudeći nadzornu tehnologiju usavršenu na okupiranom palestinskom teritoriju kako bi stekli pristup unosnim nigerijskim naftnim i logističkim sektorima, navodi se u istrazi Drop Site Newsa (DSN).
Na temelju niza e-poruka koje je izvorno objavilo Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država, istraga DSN-a otkrila je kako su pokojni financijaš i izraelski političar iskoristili pobunu Boko Harama kako bi nigerijskim dužnosnicima ponudili “terenski provjerena” sigurnosna rješenja, prenosi Al Jazeera.
Prepiska pokazuje da su ti sigurnosni poslovi često služili kao ulaz za šire komercijalne interese, uključujući infrastrukturne projekte za DP World i ulaganja u energetski sektor.
Ova otkrića dolaze nekoliko dana nakon što je Sultan Ahmed bin Sulayem 13. veljače podnio ostavku na mjesto predsjednika emiratskog logističkog diva DP Worlda, uslijed posljedica otkrivanja njegovih bliskih veza s Epsteinom.
Prema dokumentima, Epstein i Barak su eskalaciju nasilja u zapadnoj Africi promatrali ne kao humanitarnu krizu, već kao poslovnu priliku. U e-poruci iz 2014. (PDF) vezanoj uz građanske nemire u Siriji, Libiji i Somaliji, Epstein je napisao Baraku: „zar ovo nije savršeno za tebe“.
Barak je odgovorio: „U pravu si na neki način. Ali nije jednostavno to pretvoriti u novčani tok.“
‘Terenski provjereno’ na Palestincima
Dokumenti detaljno opisuju kako su izraelske obavještajne tvrtke plasirale svoju tehnologiju Nigeriji koristeći eufemizme poput „terenski provjereno“, što se odnosi na sustave koje je izraelska vojska koristila protiv Palestinaca pod okupacijom.
Godine 2015. Barak i poslovni partner uložili su 15 milijuna dolara u FST Biometrics, tvrtku koju je osnovao bivši čelnik izraelske vojne obavještajne službe Aharon Ze’evi Farkash. Ključna tehnologija tvrtke, biometrijski sustav poznat kao Basel, prvotno je prototipno razvijena na prijelazu Beit Hanoon (Erez) između Izraela i opkoljenog Pojasa Gaze radi kontrole kretanja palestinskih radnika.
Dok se nigerijska vojska borila protiv Boko Harama, Barak je posredovao u prodaji slične biometrijske nadzorne opreme Sveučilištu Babcock, kršćanskoj instituciji u Nigeriji. Projekt je predstavljen kao protuteroristička mjera, a tadašnje priopćenje za javnost hvalilo se da će tehnologija „filtrirati sve nepoželjne osobe“.
E-poruke sugeriraju da je taj početni iskorak omogućio Baraku da institucionalizira izraelsku kibernetičku ekspertizu unutar nigerijske države. Do 2020. godine Svjetska banka angažirala je Izraelsku nacionalnu upravu za kibernetičku sigurnost i startup čiji je suosnivač Barak kako bi oblikovali nacionalnu kibernetičku infrastrukturu Nigerije.
Resursi i logistika
Dokumenti ukazuju da je sigurnosna suradnja često bila izgovor za pristup golemom nigerijskom bogatstvu resursa. Epstein je posredovao u razgovorima na visokoj razini za DP World, s ciljem osiguravanja vlasništva nad lukama u Lagosu i Badagryju.
U ljeto 2018. Epstein je organizirao razgovore između Jidea Zeitlina, tadašnjeg predsjednika nigerijskog suverenog investicijskog fonda, i bin Sulayema. Dokumenti pokazuju da je Epstein pokušavao zaobići američke sankcije protiv osoba uključenih u rudarski sektor kako bi omogućio te poslove.
„Nadam se da je boravak tvog prijatelja u Tel Avivu … bio učinkovitiji od njegovih napora na afričkom kontinentu“, napisao je (PDF) Zeitlin Epsteinu u rujnu 2018., referirajući se na diplomatsku normalizaciju koju su Epstein i bin Sulayem potajno poticali između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata godinama prije Abrahamovih sporazuma.
‘Prijatelji za Izrael’
Prepiska ističe golem pristup koji su Epstein i Barak osigurali unutar nigerijske vlade. Godine 2013. Barak je sudjelovao na konferenciji o kibernetičkoj sigurnosti u Abuji, za koju su organizatori privatno naveli da služi kao paravan za dogovaranje sastanaka s tadašnjim predsjednikom Goodluckom Jonathanom.
„Večera je još jedan izvrstan način … za susret s dobrim Prijateljima Izraela i stvaranje novih prijatelja za Izrael“, napisao je organizator događaja Baraku.
Nakon tih sastanaka, izraelski obrambeni izvođač Elbit Systems nastavio je s kontroverznim projektom internetskog nadzora u Nigeriji, unatoč protivljenju zakonodavnog tijela te zemlje.
Dokumenti također otkrivaju da je Epstein savjetovao Baraka kako sigurnosne odnose pretvoriti u osobnu korist. Kada je Barak podijelio financijske detalje potencijalnog naftnog posla, Epstein je odgovorio (PDF) oštrim savjetom: „Rekao sam ti telefonom da prije nego što to pošalješ ili pitaš ikoga o tome, trebaš sam napraviti domaću zadaću.“
Veze između Epsteina i Izraela došle su u središte pozornosti nakon objave milijuna dokumenata.
Dokumenti su otkrili dodatne detalje o Epsteinovim interakcijama s pripadnicima globalne elite, uključujući Baraka. Također dokumentiraju njegovo financiranje izraelskih organizacija, uključujući Friends of the Israeli Army i organizaciju naseljenika Jewish National Fund, kao i njegove veze s članovima izraelske inozemne obavještajne službe Mossad.
Barak, koji je vodio Izrael od 1999. do 2001., izrazio je žaljenje zbog dugogodišnjeg odnosa s Epsteinom. Međutim, iako je Epstein 2008. bio osuđen za podvođenje maloljetnice i proveo oko godinu dana u zatvoru tijekom njihova odnosa, Barak je, održavajući blizak osobni i poslovni odnos, tvrdio da nije bio svjestan razmjera Epsteinovih zločina sve dok 2019. nije pokrenuta šira istraga.
