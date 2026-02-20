Izraelska vlada postavila i održavala sigurnosni sustav u Epsteinovu stanu

U razmjeni e-poruka iz siječnja 2016. između Barakove supruge Nili Priell i jedne Epsteinove zaposlenice — čije je ime djelomično zacrnjeno, ali se iz drugih komunikacija čini da je riječ o njegovoj dugogodišnjoj asistentici Lesley Groff — raspravljalo se o postavljanju alarma i nadzorne opreme u rezidenciji, uključujući šest „senzora zalijepljenih na prozore“ te mogućnost daljinskog upravljanja pristupom prostoru. Priell je obavijestila Epsteinovo osoblje da „oni mogu neutralizirati sustav na daljinu, prije nego što netko treba ući u stan. Jedino što treba učiniti jest nazvati Rafija iz konzulata i javiti mu tko i kada ulazi.“