Manhattan
Izraelska vlada postavila i održavala sigurnosni sustav u Epsteinovu stanu
Sigurnosnu opremu i alarme postavila je izraelska vlada u zloglasnoj rezidenciji na Manhattanu koju je često koristio bivši premijer Ehud Barak.
Izraelska vlada postavila je sigurnosnu opremu i kontrolirala pristup stambenoj zgradi na Manhattanu kojom je upravljao osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, prema nizu e-poruka koje je nedavno objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Oprema je postavljana od početka 2016. godine u zgradi na adresi 301 E. 66th Street — rezidenciji u kojoj je bivši izraelski premijer Ehud Barak često boravio dulje vrijeme, istražuje Drop Site News.
Sigurnosna operacija u „Ehudovu stanu“ trajala je najmanje dvije godine, pokazuju e-poruke iz objave Ministarstva pravosuđa, pri čemu su dužnosnici izraelske stalne misije pri Ujedinjenim narodima redovito komunicirali s Epsteinovim osobljem u vezi sa sigurnošću. Stan je tehnički bio u vlasništvu tvrtke povezane s Epsteinovim bratom Markom Epsteinom, ali je njime prакtički upravljao Jeffrey Epstein. Jedinice u zgradi često su se posuđivale Epsteinovim kontaktima i koristile za smještaj maloljetnih modela.
Rafi Shlomo, tadašnji direktor zaštitne službe pri izraelskoj misiji pri Ujedinjenim narodima u New Yorku i voditelj Barakova osiguranja, dopisivao se s Epsteinovim zaposlenicima radi dogovaranja sastanaka o sigurnosti i koordinacije postavljanja specijalizirane nadzorne opreme u rezidenciji u 66. ulici. Shlomo je osobno kontrolirao pristup stanu za goste te čak provodio sigurnosne provjere čistačica i Epsteinovih zaposlenika.
Prema izraelskom zakonu, bivši premijeri i drugi visoki dužnosnici u pravilu primaju sigurnosnu zaštitu i nakon odlaska s dužnosti. Prema e-porukama, Epstein je osobno odobrio postavljanje opreme i autorizirao sastanke između svog osoblja i izraelskih sigurnosnih dužnosnika.
Ehud Barak i izraelska misija pri Ujedinjenim narodima nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. U vrijeme Epsteinove smrti 2019. godine, Barak je umanjivao svoju povezanost s osramoćenim financijašem, navodeći da se s Epsteinom sastao nekoliko puta, ali da ga „nije podržavao niti mu plaćao“.
Premijer Benjamin Netanyahu nedavno je sugerirao da Epsteinove bliske veze s Barakom, dugogodišnjim dužnosnikom Laburističke stranke i Netanyahuovim rivalom, ne jačaju nego potkopavaju teze o Epsteinovim vezama s Izraelom.
„Neobično blizak odnos Jeffreyja Epsteina i Ehuda Baraka ne sugerira da je Epstein radio za Izrael. Dokazuje suprotno“, rekao je Netanyahu. „Zapeo u porazu na izborima od prije više od dva desetljeća, Barak godinama opsesivno pokušava potkopati izraelsku demokraciju surađujući s anticionističkom radikalnom ljevicom u neuspjelim pokušajima rušenja izabrane izraelske vlade.“
U razmjeni e-poruka iz siječnja 2016. između Barakove supruge Nili Priell i jedne Epsteinove zaposlenice — čije je ime djelomično zacrnjeno, ali se iz drugih komunikacija čini da je riječ o njegovoj dugogodišnjoj asistentici Lesley Groff — raspravljalo se o postavljanju alarma i nadzorne opreme u rezidenciji, uključujući šest „senzora zalijepljenih na prozore“ te mogućnost daljinskog upravljanja pristupom prostoru. Priell je obavijestila Epsteinovo osoblje da „oni mogu neutralizirati sustav na daljinu, prije nego što netko treba ući u stan. Jedino što treba učiniti jest nazvati Rafija iz konzulata i javiti mu tko i kada ulazi.“
Prepiska je također pokazala da su radovi koje je izvela izraelska vlada bili dovoljno opsežni da je Epstein morao osobno dati odobrenje. „Jeffrey kaže da mu ne smetaju rupe u zidovima i da je sve u redu!“ napisala je Groff Baraku i Priell. Misija je redovito komunicirala s Epsteinovim predstavnicima tijekom više Barakovih posjeta sa suprugom tijekom 2016. i 2017. godine.
U e-poruci iz siječnja 2017. upućenoj Shlomu, s naslovom „Jeffrey Epstein RE Ehud’s apartment“, Epsteinova asistentica dostavila je izraelskim dužnosnicima popis zaposlenika kojima će trebati pristup stanu, dodajući: „Razumijem da već imate kopiju njezine osobne iskaznice od ranije… ona je kućna pomoćnica i već dugo ulazi i izlazi iz stana!“ Nekoliko tjedana kasnije pisali su samom Epsteinu da „Rafi, voditelj Ehudova osiguranja, pita može li se sastati s njim u 16 sati u utorak, 14., u njegovu uredu (800 2nd Ave i 42nd) u vezi Ehudova stana.“ Epstein je odobrio sastanak.
Prepiska se nastavila tijekom te godine — u kolovozu je Epsteinova asistentica ponovno kontaktirala Shloma kako bi ga obavijestila o još jednom boravku Baraka i njegove supruge u Epsteinovoj rezidenciji. Do studenoga 2017. Shloma je zamijenio drugi izraelski dužnosnik koji je upravljao sigurnošću i nadzorom za Baraka.
Barakov dugogodišnji suradnik Yoni Koren, koji je preminuo 2023., također je bio čest gost u Epsteinovu stanu u 66. ulici. Koren je ondje boravio u više navrata — uključujući 2013., dok je još aktivno obnašao dužnost „šefa ureda“ u izraelskom Ministarstvu obrane, prema kalendarima koje je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma SAD-a u istrazi o Epsteinu te e-porukama koje je objavio Distributed Denial of Secrets. Prepiska iz Barakova sandučića također je pokazala da je Koren razmjenjivao podatke s Epsteinom u vezi s bankovnom doznakom, kako je ranije izvijestio Drop Site.
Nove e-poruke koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa pokazale su da je Koren nastavio boraviti u Epsteinovu stanu dok je primao medicinsko liječenje u New Yorku sve do drugog uhićenja i smrti financijaša 2019. godine.
