Plan Bijele kuće: Trump će predvoditi prijelaznu vladu Gaze?

Plan Bijele kuće navodi niz koraka za koje tvrdi da će dovesti do završetka sukoba u Gazi. To uključuje da će, unutar 72 sata od trenutka kada Izrael prihvati sporazum, svi taoci biti vraćeni – živi i mrtvi.
Bijela kuća je objavila “sveobuhvatan” plan Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi. Plan u 20 točaka izgleda slično izvješćima o planu u 21 točki koji se pojavio danas, piše SkyNews. Nije jasno tko se složio s ovim prijedlogom niti hoće li on biti proveden.
No, jedna od glavnih točaka naglašava da će, ako se borbe okončaju, Gaza biti stavljena pod kontrolu prijelazne vlade koju bi predvodio Trump, a u kojoj bi sudjelovao i bivši britanski premijer Tony Blair.
Zauzvrat, palestinski zatvorenici koji se nalaze u Izraelu također će biti oslobođeni.
Zatim, prema Bijeloj kući, borci Hamasa obvezat će se na “mirnu koegzistenciju”, uz mogućnost da napuste Gazu kroz “siguran prolaz” ako to žele.
