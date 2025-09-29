Mađarski premijer Viktor Orbán pokušao je umanjiti incident u kojem su mađarski dronovi povrijedili ukrajinski zračni prostor, tvrdeći da Ukrajina "nije neovisna i suverena".
Mađarski premijer Viktor Orbán je u podcastu Harcosok órája (Sat ratnika), kako prenosi mađarski portal HVG.hu i izvještava Pravda, ustvrdio da Mađarska nema namjeru napasti Ukrajinu te da bi se njezin predsjednik Volodimir Zelenski trebao više brinuti za situaciju na istoku:
"Jesu li dva, tri ili četiri mađarska drona prešla granicu ili ne, to nije problem. Recimo da su uletjeli nekoliko metara u zemlju, pa što onda? Ukrajina nije neovisna, suverena država; mi smo ti koji je financiramo, pa se ne bi trebala ponašati kao da jest suverena."
Dodao je da "ako Zapad sutra odluči ne dati ni jednu forintu, Ukrajina može staviti ključ u bravu".
Mađarski premijer također se retorički zapitao što bi Rusija mogla špijunirati u Zakarpatskoj oblasti pomoću mađarskih dronova, s obzirom na to da se bojišnica nalazi na istoku Ukrajine.
Podsjećamo, Zelenski je izvijestio o upadu mađarskog izviđačkog drona u Ukrajinu, na što je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó odgovorio da "Zelenski postaje opsjednut protumađarskim osjećajem" i "vidi duhove".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
