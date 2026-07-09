VELIKE RAZLIKE U PLAĆAMA
Planirate na sezonski rad u Njemačku? Evo gdje se ljeti najviše isplati raditi
Sezonski i ljetni poslovi u Njemačkoj mogu donijeti vrlo različite zarade, pokazuje novo istraživanje platforme Kununu. Analiza otkriva da razlike među najčešćim ljetnim zanimanjima iznose više od 20.000 eura godišnje, ali i da najveća plaća ne znači nužno i najveće zadovoljstvo poslom.
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Na vrhu ljestvice po prosječnim godišnjim bruto primanjima nalaze se voditelji bazena i kupališta (Bademeister), koji u prosjeku zarađuju 39.588 eura.
Slijede spasioci na vodama s 37.126 eura, dok su na trećem mjestu asistenti na organizaciji događanja s prosječnom bruto plaćom od 32.593 eura. Odmah iza njih nalaze se konobari i drugo ugostiteljsko osoblje s prosjekom od 32.137 eura.
Na začelju ljestvice su turistički vodiči, instruktori jedrenja i prodavači na kioscima. Upravo prodavači na kioscima imaju najniža prosječna godišnja bruto primanja – 17.786 eura.
Što povećava zaradu?
Iz Kununua upozoravaju da se podaci odnose na ekvivalent pune godišnje plaće, a ne na stvarnu zaradu tijekom nekoliko tjedana sezonskog rada. Zato svima koji traže ljetni posao savjetuju da prije potpisivanja ugovora provjere satnicu, moguće bonuse, napojnice i raspored smjena. Posebno u ugostiteljstvu, rad vikendom, blagdanima i u večernjim satima može znatno povećati ukupnu zaradu, piše Fenix magazin.
Istraživanje je pokazalo i da veća plaća ne znači nužno veće zadovoljstvo zaposlenika. Najzadovoljniji primanjima zapravo su animatori – čak 57 posto njih smatra da su dobro plaćeni, iako im prosječna godišnja bruto plaća iznosi 27.425 eura i svrstava ih tek u sredinu ljestvice.
Što je važno sezonskim radnicima?
Zanimljivo je da je zadovoljstvo poslom visoko i među prodavačima na kioscima. Unatoč najnižim primanjima, polovica ispitanika izjavila je da je zadovoljna svojim radnim mjestom.
Prema rezultatima istraživanja, zaposlenicima tijekom ljeta važniji su dobri međuljudski odnosi, fleksibilno radno vrijeme, rad na otvorenom, kontakt s ljudima i mogućnost stjecanja iskustva nego sama visina plaće. Učenicima i studentima posebno je važno da posao mogu uskladiti s ispitnim rokovima i planovima za godišnji odmor.
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