Planirate na sezonski rad u Njemačku? Evo gdje se ljeti najviše isplati raditi

Iz Kununua upozoravaju da se podaci odnose na ekvivalent pune godišnje plaće, a ne na stvarnu zaradu tijekom nekoliko tjedana sezonskog rada. Zato svima koji traže ljetni posao savjetuju da prije potpisivanja ugovora provjere satnicu, moguće bonuse, napojnice i raspored smjena. Posebno u ugostiteljstvu, rad vikendom, blagdanima i u večernjim satima može znatno povećati ukupnu zaradu, piše Fenix magazin.