PROTOKOLARNI SUKOBI
Anušić: Milanovićeva suglasnost za slanje Počasno-zaštitne bojne u Pariz nije potrebna
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će dati suglasnost za sudjelovanje Počasno-zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana državnosti Francuske, ocijenivši kako ne postoji razlog da predsjednik Republike zabrani sudjelovanje na tom događaju.
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Ministar je u petak naglasio i da je riječ o protokolarnom događaju na koji je Hrvatska pozvana kao članica NATO-a, Europske unije i strateški partner Francuske.
"Počasna bojna je pozvana povodom Dana državnosti Republike Francuske da sudjeluje u mimohodu koji se svake godine održava u Parizu i ja ću svakako dati suglasnost da upravo oni odu tamo i predstavljaju Republiku Hrvatsku. Pozvani smo kao članica NATO-a, kao članica Europske unije i kao strateški saveznik Republike Francuske", rekao je Ivan Anušić.
"Na vidim razloga da Milanović zabrani"
Upitan očekuje li eventualnu zabranu s Pantovčaka, odnosno od predsjednika Republike i vrhovnoga zapovjednika Oružanih snaga RH Zorana Milanovića, Anušić je odgovorio da za to ne vidi nikakav razlog.
"Mi nemamo nikakve službene informacije s Pantovčaka i ne vidim niti jedan suvisli razlog zbog čega bi se zabranio jedan protokolarni posjet na poziv našeg strateškog saveznika", dodao je.
"Milanovićeva suglasnost nije ni potrebna"
Ministar je istaknuo da za sudjelovanje na takvom događaju nije potrebna suglasnost predsjednika Republike jer se ne radi o vojnoj operaciji. Podsjetio je da saveznici redovito sudjeluju na vojnim mimohodima država članica NATO-a te da je hrvatska Počasno-zaštitna bojna sudjelovala na pariškom mimohodu i 2013. godine.
Govoreći o sudjelovanju Hrvatske u tzv. koaliciji voljnih za pomoć Ukrajini, Anušić je rekao da Hrvatska u toj inicijativi sudjeluje politički i civilno, ali ne i vojno.
Tvrdi da nije znao za ostavku dogradonačelnice Vinkovaca
"Predsjednik Milanović blokirao je i zaustavio proces našeg vojnog sudjelovanja u koaliciji voljnih i tu nema nikakvih dvojbi, ali političko i civilno sudjelovanje ostaje i u njemu Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković", rekao je.
Upitan o ostavci vinkovačke dogradonačelnice Katarine Vučić i njezinu izlasku iz HDZ-a, rekao je da o tome nema saznanja, da je za ostavku čuo prvi put od novinara, a očekuje da će ona sama objasniti razloge te je istaknuo da nije izravno uključen u rad vinkovačke stranačke organizacije.
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