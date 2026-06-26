Anušić: Milanovićeva suglasnost za slanje Počasno-zaštitne bojne u Pariz nije potrebna

Upitan o ostavci vinkovačke dogradonačelnice Katarine Vučić i njezinu izlasku iz HDZ-a, rekao je da o tome nema saznanja, da je za ostavku čuo prvi put od novinara, a očekuje da će ona sama objasniti razloge te je istaknuo da nije izravno uključen u rad vinkovačke stranačke organizacije.