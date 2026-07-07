Policija u Ankari privela sudionike prosvjeda protiv NATO-a, "preventivno" pritvoreni novinari i akademici

Sigurnost je također pojačana na rutama do i od zračne luke Esenboga u Ankari. Policija je provodila provjere vozila na glavnim rutama delegacija, izvijestila je privatna novinska agencija Demiroren. Prema njihovoj web stranici, nijedan komercijalni let nije predviđen za dolazak ili odlazak s aerodroma do utorka navečer.