TURSKA "DEMOKRACIJA"
Policija u Ankari privela sudionike prosvjeda protiv NATO-a, "preventivno" pritvoreni novinari i akademici
Turska policija privela je u utorak ujutro neke sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare usprkos strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita saveza, izvijestili su lokalni mediji.
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Na snimci oporbenih dnevnih novina Cumhuriyet objavljenoj na platformi X, policajci stavljaju lisice i odvlače prosvjednike u policijski autobus u blizini parka Kurtulus u Ankari. Policija je blokirala prosvjed prije nego što je privela neke od sudionika sedam kilometara od mjesta održavanja summita.
Mala skupina, u kojoj su bili i oporbeni zastupnici, pokušala je marširati noseći transparente. "NATO, odlazi, ova zemlja pripada nama", skandirali su.
Zastupnici Radničke stranke Turske i Laburističke stranke zatražili su puštanje svih koji su sudjelovali u prosvjedima protiv NATO-a.
"Preventivno" privođenje
Već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči summita NATO-a koji se održava u utorak i srijedu. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte naglasio je važnost prava na prosvjedovanje, odgovarajući na pitanje novinara o turskim represivnim mjerama.
Ulice oko mjesta održavanja samita, turske predsjedničke palače, bile su u utorak ograđene i zatvorene za promet, uz jaku policijsku prisutnost u tom području.
Stroge sigurnosne mjere su na snazi diljem glavnog grada, a raspoređeno je više od 56.000 pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je državna televizija TRT.
Sigurnost je također pojačana na rutama do i od zračne luke Esenboga u Ankari. Policija je provodila provjere vozila na glavnim rutama delegacija, izvijestila je privatna novinska agencija Demiroren. Prema njihovoj web stranici, nijedan komercijalni let nije predviđen za dolazak ili odlazak s aerodroma do utorka navečer.
Snažne mjere osiguranja
Raspoređene policijske jedinice diljem glavnog grada uključuju protuterorističke, obavještajne, interventne policijske snage i časnike za specijalne operacije. Postavljene su kontrolne točke na kojima se pretražuju vozila, dok vozači i putnici prolaze provjere identiteta, prema televizijskoj postaji Halk TV i drugim lokalnim medijima.
Vlasti su priopćile da će se inspekcije i kontrole cesta nastaviti jer sigurnosne snage održavaju prošireni sigurnosni pojas oko mjesta NATO samita.
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