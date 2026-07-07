VRIJEĐAO I BUTKOVIĆA
Miletić poručio Turudiću: "Uhapsite mafiju oko Hiltona ili mene!"
Mostov zastupnik Marin Miletić ustvrdio je u utorak da hotel Hilton Costabella u Rijeci protuzakonito naplaćuje pristup plaži, pozvavši se na koncesijski ugovor iz 2015. godine, te glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića pozvao na postupanje i zaštitu interesa Republike Hrvatske.
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"Hilton nema nikakvo pravo naplaćivati ulaz građanima Hrvatske na plažu. A vi ne možete doći na pješčanu plažu ako ne prođete kroz hotel i ako ne platite "mizernih" 130 eura, u što su uključeni ležaljka, suncobran i more", istaknuo je Miletić na konferenciji za novinare u Saboru nakon što je ovog vikenda ponovno prepilio lokot na ogradi kojom se onemogućuje prilaz plaži ispred hotela.
Mostov zastupnik drži nedopustivim onemogućavanje pristupa, posebice zbog koncesijskog ugovora na koji se pozvao, sklopljenog 2015. godine. Kako je naveo, radi se o ugovoru između Vlade, koju je vodio Zoran Milanović, a ministar prometa i mora bio Siniša Hajdaš Dončić te Costabelle d.o.o., u kojem se eksplicitno navodi, naglašava, da pristup plaži mora biti besplatan.
"Ili će Turudić hapsiti mafiju oko Hiltona ili mene"
Dakle, sadašnjom praksom krše se ugovor i zakonske odredbe, poručio je te pozvao glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića na postupanje.
"Turudiću, imamo dokument o koncesijskom ugovoru koji se krši, imamo protuzakonito naplaćivanje dolaska na plažu građanima. Ili će glavni državni tužitelj hapsiti mafiju oko Hiltona i možda vlasnika Hiltona protiv kojeg je deset kaznenih postupaka po Češkoj, ili će mene hapsiti", kazao je.
Miletić je naglasio kako neće odustati od borbe za zaštitu javnog pristupa pomorskom dobru. "Molio sam Hilton, nemojte raditi cirkus, pridržavajte se zakona. Sad im, ususret turističkoj sezoni poručujem - imat ćete cirkus kakav vam ne mogu priuštiti najveće PR agencije", poručio je.
"Butković se ponaša potpuno suludo i dementno"
Pri tome je prozvao i aktualnog ministra prometa, mora i infrastrukture Olega Butkovića zbog, kako je istaknuo, kontradiktornih izjava.
"2021. godine Ministarstvo je reklo da samo davanje prava na ograđivanje, tu plažu ne čini privatnom plažom niti plažom namijenjenoj isključivo gostima hotela. Oleg Butković, čovjek koji bi trebao štiti zakone RH, ponaša se potpuno suludo i dementno. Jedno govori jučer, drugo danas, treće će valjda sutra", ustvrdio je.
"Zašto nitko nije bio na terenu?"
Prema riječima riječke gradske vijećnice Mosta Petre Mandić, postoje dokazi da je hotel naplaćivao dnevni ulazak na plažu, što je, naglasila je, nepripadna korist koju je Hilton ostvario.
"Ako se ne smije naplaćivati, a smije ograđivati, zašto nitko nije bio na terenu? Zašto ne pokreću postupke razvrgavanja ugovora o koncesiji zbog direktnog kršenja? Zašto nitko ne zastupa interese Republike Hrvatske, nego dapače, 2021. daju jedno priopćenje gdje striktno tumače da to nije privatna plaža, a sad kad se zakuhalo 2026. govore da je sve po zakonu", pita se Mandić.
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