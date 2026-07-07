Miletić poručio Turudiću: "Uhapsite mafiju oko Hiltona ili mene!"

"Hilton nema nikakvo pravo naplaćivati ulaz građanima Hrvatske na plažu. A vi ne možete doći na pješčanu plažu ako ne prođete kroz hotel i ako ne platite "mizernih" 130 eura, u što su uključeni ležaljka, suncobran i more", istaknuo je Miletić na konferenciji za novinare u Saboru nakon što je ovog vikenda ponovno prepilio lokot na ogradi kojom se onemogućuje prilaz plaži ispred hotela.