racije
Policija upala u sjedište Njemačkog nogometnog saveza
Njemačke vlasti provele su opsežnu akciju diljem zemlje zbog sumnje na nezakonito pogodovanje povezano s organizacijom Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Na meti istražitelja našli su se sjedište Njemačkog nogometnog saveza (DFB), gradske uprave više gradova domaćina te nekoliko tvrtki.
Oglas
U racijama je sudjelovalo više od 150 policijskih službenika iz Ureda kriminalističke policije savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Istraga se odnosi na sumnju da su pojedini dužnosnici gradova domaćina primali nedopuštene pogodnosti, među kojima su ulaznice za utakmice, putovanja i hotelski smještaj, što bi moglo predstavljati kazneno djelo podmićivanja, piše Deutsche Welle.
U središtu istrage nalaze se dvojica osumnjičenika – 66-godišnji njemački i 46-godišnji francuski državljanin – koji su povezani s organizacijskim tijelom Euro 2024 GmbH.
Istražitelji provjeravaju jesu li gradskim dužnosnicima bili osigurani ekskluzivni pristupi ulaznicama za atraktivne utakmice, uključujući i polufinalni ogled između Španjolske i Francuske u Münchenu.
Pretrage su provedene u gradovima koji su bili domaćini Europskog prvenstva, među kojima su Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart i München.
Ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Herbert Reul poručio je da će svatko tko je u javnoj službi zloupotrijebio svoj položaj snositi posljedice.
"Ulaznica za utakmmicu nije dio plaće. Svatko u javnoj službi tko pruži ruku može očekivati naš posjet", izjavio je Reul.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas