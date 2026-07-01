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racije

Policija upala u sjedište Njemačkog nogometnog saveza

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01. srp. 2026. 11:04
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DFB Media facilitys in the North Dining Hall at Winston-Salem State University. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP
ALEXANDER HASSENSTEIN Getty Images via AFP

Njemačke vlasti provele su opsežnu akciju diljem zemlje zbog sumnje na nezakonito pogodovanje povezano s organizacijom Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Na meti istražitelja našli su se sjedište Njemačkog nogometnog saveza (DFB), gradske uprave više gradova domaćina te nekoliko tvrtki.

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U racijama je sudjelovalo više od 150 policijskih službenika iz Ureda kriminalističke policije savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Istraga se odnosi na sumnju da su pojedini dužnosnici gradova domaćina primali nedopuštene pogodnosti, među kojima su ulaznice za utakmice, putovanja i hotelski smještaj, što bi moglo predstavljati kazneno djelo podmićivanja, piše Deutsche Welle.

U središtu istrage nalaze se dvojica osumnjičenika – 66-godišnji njemački i 46-godišnji francuski državljanin – koji su povezani s organizacijskim tijelom Euro 2024 GmbH.

Istražitelji provjeravaju jesu li gradskim dužnosnicima bili osigurani ekskluzivni pristupi ulaznicama za atraktivne utakmice, uključujući i polufinalni ogled između Španjolske i Francuske u Münchenu.

Pretrage su provedene u gradovima koji su bili domaćini Europskog prvenstva, među kojima su Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart i München.

Ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Herbert Reul poručio je da će svatko tko je u javnoj službi zloupotrijebio svoj položaj snositi posljedice.

"Ulaznica za utakmmicu nije dio plaće. Svatko u javnoj službi tko pruži ruku može očekivati naš posjet", izjavio je Reul.

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Teme
euro 2024 njemački nogometni savez racija

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