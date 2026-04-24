Tusk je govorio u povodu neformalnog samita EU-a na Cipru, na kojem će čelnici Unije također raspravljati o ratu na Bliskom istoku, energetskim mjerama kao odgovoru te sljedećem dugoročnom proračunu Unije. Tusk je sugerirao da bi blok mogao razmotriti i svoju klauzulu o uzajamnoj obrani, članak 42.7 Ugovora o EU-u, nakon odlaska mađarskog premijera Viktora Orbana, saveznika Rusije.