„Najveće i najvažnije pitanje“ za Europu jest jesu li Sjedinjene Države spremne biti lojalan partner u NATO-u u slučaju ruskog napada, rekao je poljski premijer Donald Tusk za Financial Times (FT).
Donald Tusk također je pozvao Europsku uniju da postane „stvarni savez“ u zaštiti kontinenta, odražavajući sve veće zabrinutosti zbog nepredvidive politike američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih prijetnji europskim partnerima.
„Za cijeli istočni bok, moje susjede... pitanje je je li NATO i dalje organizacija spremna politički i logistički reagirati, primjerice protiv Rusije ako pokuša napasti“, rekao je u intervjuu objavljenom u petak u britanskom listu.
Tusk je rekao da je mogući ruski napad „nešto doista ozbiljno“.
„Govorim o kratkoročnim perspektivama, prije mjesecima, nego godinama... Za nas je vrlo važno znati da će svi obveze NATO-a tretirati jednako ozbiljno kao Poljska.“
Tusk je govorio u povodu neformalnog samita EU-a na Cipru, na kojem će čelnici Unije također raspravljati o ratu na Bliskom istoku, energetskim mjerama kao odgovoru te sljedećem dugoročnom proračunu Unije. Tusk je sugerirao da bi blok mogao razmotriti i svoju klauzulu o uzajamnoj obrani, članak 42.7 Ugovora o EU-u, nakon odlaska mađarskog premijera Viktora Orbana, saveznika Rusije.
„Ako želite imati, ne samo na papiru, stvarni savez, potrebni su stvarni alati i stvarna moć kada je riječ o obrambenim instrumentima i mobilnosti vojski iz zemlje u zemlju. To je vrlo konkretan problem u ovom trenutku“, rekao je.
„Zato je moja trenutna opsesija i moja misija ponovno integrirati Europu. To znači zajedničku obranu... zajednički napor za zaštitu naših istočnih granica.“
