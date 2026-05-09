Poruka čelnika WHO-a dok se Tenerifima približava kruzer pogođen hantavirusom: "Bit ću i sam tamo"

Hina
09. svi. 2026. 20:45
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus u subotu je poručio ljudima španjolskog otoka Tenerifa, najvećeg u Kanarskom otočju, da je rizik od hantavirusa nizak, dok se brod na kojom je izbila zaraza uputio prema njima i trebao bi pristići rano u nedjelju.

Zaraza nije usporediva s pandemijom koronavirusa, istaknuo je Tedros.

Rekao je da je svjestan da su ljudi zabrinuti. "Bol 2020. godine i dalje je postojana, i ne odbacujem je ni na jedan trenutak. No želim da me jasno čujete: ovo nije još jedan covid. Trenutačni javnozdravstveni rizik od hantavirusa je i dalje nizak", rekao je.

Tedros je također rekao da trenutačno nema putnika sa simptomima virusa na Hondiusu, putničkom brodu na kojem je izbila zaraza. 

Hondius bi trebao pristati u luci Granadilla u južnom dijelu Tenerifa u nedjelju ujutro između četiri i šest sati, dok će iskrcavanje putnika krenuti u zoru i odvijat će se postupno.

Tedros je rekao da će putnici biti prevezeni u industrijsku luku Granadille te će potom biti prevezeni u zatvorenim vozilima pod nadzorom prije nego što odlete u svoje zemlje.

"Nećete ih sresti. Vaše obitelji ih neće sresti", rekao je čelnik WHO-a u službenom priopćenju u Madridu.

"Tenerife su izabrani jer imaju zdravstvene kapacitete, infrastrukturu te humanost da putnici dođu do sigurnosti. I zato što u to dubinski vjerujem, bit ću i sam tamo", dodao je najavivši da će i osobno prisustvovati iskrcavanju i prebacivanju putnika s ugroženog broda.

