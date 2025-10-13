Oglas

DO KRAJA GODINE

Porezna uprava kreće u redovni nadzor - evo kojih pet djelatnosti će im biti meta

Hina
13. lis. 2025. 18:31
Porezna inspekcija
Grgo Jelavic/PIXSELL

Porezna uprava (PU) najavila je u ponedjeljak da će do kraja ove godine provoditi redovne nadzorne aktivnosti u području dentalne medicine, posredovanja medicinskim i stomatološkim uslugama, trgovini na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima te kod javnih bilježnika i odvjetnika.

Nadzorne aktivnosti provodit će od 15. listopada do 31. prosinca širom RH, a kod poreznih obveznika će se provjeravati ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza, kao i pravilno vođenje poslovnih knjiga.

Kako ističu iz PU, cilj tih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, a ujedno zaštititi one koji rade u skladu sa zakonom i doprinose pravednijem  i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene uoči nadzornih aktivnosti.

Teme
PU porezna inspekcija porezna uprava porezni obveznici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

