Kako ističu iz PU, cilj tih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, a ujedno zaštititi one koji rade u skladu sa zakonom i doprinose pravednijem i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene uoči nadzornih aktivnosti.