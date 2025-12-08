Oglas

Potražnja za radnicima: Otvoreno 100 radnih mjesta, plaća 3.000 eura – evo gdje

N1 Info
08. pro. 2025. 08:27
Odd ANDERSEN / AFP

Kverva je malo mjesto na poluotoku Fosen u norveškoj općini Ørland u okrugu Trøndelag. Regija je poznata po svom zadivljujućem obalnom krajoliku i industriji akvakulture. Ondje se nalazi nekoliko farmi lososa. Poznato je da je Norveška najveći svjetski izvoznik lososa

Za te farme tvrtka SalMar ASA, jedan od najvećih svjetskih proizvođača atlantskog lososa, traži desetke zaposlenika, izvještava "El Diario Vasco“, a prenosi Fenix magazin.

Norveška traži desetke nekvalificiranih radnika za farme lososa: satnica oko 19,86 eura

Raspisano je 100 radnih mjesta na neodređeno vrijeme za koja nisu potrebna prethodna radna iskustva. Ipak, potrebna su osnovna znanja engleskog ili norveškog jezika. Zaposlenici od ponedjeljka do petka rade na poslovima u proizvodnji te preuzimaju zadatke poput niza, pakiranja i kontrole kvalitete.

Satnica iznosi 228,46 norveških kruna, što je oko 19,86 eura. Uz tjedni raspored od 36,5 sati, procijenjena mjesečna plaća prelazi 3.000 eura.

Zahvaljujući bonusima, poput dodatka od 20 posto za popodnevne smjene, primanja mogu biti još veća. Za samo dva eura dnevno može se koristiti usluga prehrane. Rok za prijavu je 31. siječnja 2026.

Iseljavanje: Zašto Norveška privlači toliko ljudi

Unatoč hladnoći i visokim životnim troškovima, sve više ljudi bira Norvešku kao novu domovinu – iz različitih razloga. Zemlja nudi prednosti koje se rijetko gdje mogu pronaći zajedno.

Životni standard i snažna socijalna mreža: Besplatne škole i bolnice za sve, sustav sigurnosti koji nikoga ne ostavlja po strani – ovdje je egzistencijalni strah gotovo zaboravljen.

Priroda: Duboki fjordovi, beskrajne šume, ponoćno sunce i polarne svjetlosti – malo koja država nudi toliko impresivnih prizora odmah pred vratima, savršeno za planinare, skijaše i ribolovce.

Rad: Kratki radni tjedni, fleksibilno radno vrijeme, velikodušno roditeljsko dopust i snažan naglasak na ravnoteži između posla i života čine Norvešku idealnom za mlade obitelji.

Sigurnost i mir: Vrlo niska stopa kriminala, stabilna politika i redovito vrhunske pozicije u međunarodnim ljestvicama kvalitete života – idealno za sve koji žele mirno i bezbrižno živjeti.

Teme
Norveška posao

