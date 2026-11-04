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Vjera i politika

Religija mijenja američku politiku? Imam za N1 objasnio zašto se mijenja politička slika SAD-a

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Hanan Nanić , Hrvoje Krešić
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04. stu. 2026. 08:39
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tom facchini
Tom Facchini, američki imam, politolog i direktor istraživanja islama i društva pri institutu Yaqeen. Diplomirao je politologiju na Vassar Collegeu te islamsko pravo na Islamskom sveučilištu u Medini. | N1

Religija, rat na Bliskom istoku i američka vanjska politika postali su važni čimbenici u političkom opredjeljivanju birača na američkim izborima za Kongres. O tome je u specijalnoj emisiji N1 televizije o američkim izborima na sredini mandata govorio Tom Facchini, imam i islamski učenjak u SAD-u, koji smatra da su društvene mreže i sve snažnije političko organiziranje muslimanskih birača promijenili američku političku raspravu.

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Facchini smatra da je religija mnogim biračima bila na umu, osobito zbog izvještavanja o situaciji u Palestini i Izraelu.

"Puno je novih informacija na društvenim mrežama, toga nije bilo prije. Zadnjih pet godina kršćani obraćaju pozornost na tretman kršćana u Palestini, to je postalo važno i za nacionalnu debatu."

Muslimanski birači i promjene u američkoj politici

Govoreći o američkoj vanjskoj politici, Facchini je izrazio uvjerenje da angažman SAD-a u Iranu nije u najboljem interesu zemlje.

Posebno je istaknuo promjene u političkom ponašanju muslimanskih birača nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.

"Glasovi muslimanskih birača su doživjeli veliki korak naprijed od 11. rujna. Muslimani su otad glasali vrlo predvidivo, a na ovim izborima vidimo da se isplatila svojevrsna organizacija birača. Stranke mijenjaju neke od svojih politika kao odgovor na crvene linije, poput one iz 2024., kad su muslimani odbili podržati Demokrate i Kamalu Harris jer su Demokrati ili na vlasti kad se počeo događati genocid u Gazi."

Sve veće razlike oko vanjske politike

Prema Facchinijevu mišljenju, američka politička scena ulazi u novo razdoblje u kojem više ne postoji nekadašnje široko slaganje oko vanjskopolitičkih pitanja.

Podsjetio je da je tijekom 1990-ih postojao gotovo konsenzus o američkoj vanjskoj politici, dok su danas podjele sve izraženije. Kao primjer naveo je kandidate za Senat, među kojima postoje znatne razlike u stavovima o budućem smjeru američke vanjske politike.

Facchini smatra i da vjerska uvjerenja sve otvorenije ulaze u javnu raspravu, osobito kada je riječ o ratovima i stradavanju civila.

Ispod pogledajte snimku cijelog razgovora koji su s američkim imamom, politologom i direktorom istraživanja islama i društva pri institutu Yaqeen vodili Hanan Nanić i Hrvoje Krešić.

Sve detalje američkih izbora na sredini mandata donosimo OVDJE.

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