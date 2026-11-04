"Glasovi muslimanskih birača su doživjeli veliki korak naprijed od 11. rujna. Muslimani su otad glasali vrlo predvidivo, a na ovim izborima vidimo da se isplatila svojevrsna organizacija birača. Stranke mijenjaju neke od svojih politika kao odgovor na crvene linije, poput one iz 2024., kad su muslimani odbili podržati Demokrate i Kamalu Harris jer su Demokrati ili na vlasti kad se počeo događati genocid u Gazi."