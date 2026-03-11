FOTO, VIDEO / Požar autobusa: Šestero mrtvih, putnik se polio benzinom i zapalio?

Fabrice COFFRINI / AFP

Najmanje šest osoba je poginulo, a više ih je ozlijeđeno nakon što požara u autobusu u zapadnoj Švicarskoj. Autobus je u potpunosti izgorio, dok su neke ozlijeđene osobe u kritičnom stanju. Policija istražuje je li se muškarac polio benzinom i zapalio.

Šest osoba je poginulo, a najmanje pet je ozlijeđeno kada se zapalio autobus javnog prijevoza u zapadnoj Švicarskoj. Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.

Tri ozlijeđene osobe su u kritičnom stanju, priopćila je policija kantona Fribourg. Tijekom akcije spašavanja ozlijeđen je i jedan bolničar.

Policija istražuje navode svjedoka koji su rekli da se jedan od putnika polio benzinom i zapalio, rekla je glasnogovornica policije Christa Bielmann.

Vatrogasci su ugasili požar, ali je autobus potpuno uništen, prenosi Dnevnik.hr.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. - Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.

Autobus pripada tvrtki PostAuto, koja uglavnom obavlja redovite linije u ruralnim područjima.

JUST IN - Man sets himself and bus on fire in Kerzers, Switzerland outside of Bern. Multiple fatalities reported. Motive unknown at this time. pic.twitter.com/tWd94QJYnZ — Confidential Post (@TheCPostNews) March 10, 2026