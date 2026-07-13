Požar u pubu u Bangkoku odnio 27 života, izlazi za nuždu bili zakrčeni

Vatrogasac Chakrit Khongkom (45) ispričao je da je među prvima stigao na mjesto požara te zatekao pub Rong Beer Na Lat Phrao u plamenu i velik broj ljudi zarobljenih unutra, od kojih su mnogi pokušavali pobjeći kroz stražnji dio objekta. Oni koji su izlazili na glavni ulaz već su imali opekline. "Dima je bilo posvuda", rekao je. "Većina preživjelih gušila se od dima."