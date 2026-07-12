HOROR U BARU
VIDEO / Stravičan požar u Bangkoku: 27 poginulih, mnogi nestali
Najmanje 27 osoba poginulo je u velikom požaru koji je izbio u noći na nedjelju u baru u Bangkoku, izvijestili su tajlandski mediji.
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Vatrogasci su na mjesto događaja pozvani nešto iza ponoći, gdje su zatekli goste kako u panici pokušavaju pobjeći kroz glavni ulaz koji je već bio zahvaćen plamenom.
Na neprovjerenim videosnimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako vatra izbija iz unutrašnjosti bara.
Na jednoj od njih žena pada na tlo dok pokušava pobjeći, a zatim se ponovno podiže i nastavlja bježati.
Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je novinarima na mjestu tragedije da je u požaru poginulo 27 ljudi, dok je više ozlijeđenih prevezeno u bolnice. Naglasio je da se uzrok požara još uvijek istražuje, javlja BBC.
Više osoba još se vodi kao nestalo
Bar se nalazi u četvrti Chatuchak, a prema pisanju lista Daily News riječ je o poznatom ugostiteljskom i zabavnom objektu u tom dijelu Bangkoka.
Vatrogasci su požar uspjeli staviti pod nadzor za otprilike pola sata.
Fotografije snimljene nakon gašenja pokazuju potpuno izgorjelu unutrašnjost bara. Zidovi i strop pocrnjeli su od vatre, a dijelovi stropa urušili su se pod utjecajem visokih temperatura.
Prema pisanju tajlandskog portala Thairath, nakon tragedije više osoba još se vodi kao nestalo.
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