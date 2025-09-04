Što se tiče podataka za prvo polugodište, dinamika ruskog gospodarstva se izrazito usporila. Štoviše, Kremlju bliski stručnjaci iz državnih banaka govore da je rusko gospodarstvo već u recesiji, dakle dva tromjesečja zaredom bilježi pad. Govorimo ovdje o službenim brojkama koje pokazuju da ratno gospodarstvo i dalje raste ili barem nije palo, dok su civilne grane očito u minusu. To pogoršava financijsku situaciju države, koja treba puno više novca da bi nastavila rat. Svjedočimo rapidnom pogoršanju gospodarske situacije, što ne znači da Kremlj već sada razmišlja o završetku rata zbog ekonomskih problema. Ali rat, i to je cilj zapadnih sankcija, za Kremlj postaje sve skuplji.