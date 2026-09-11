KIRILO BUDANOV
Šef ureda Zelenskog: Europa se napokon budi i prepoznaje rusko hibridno ratovanje
Kirilo Budanov, predstojnik Ureda predsjednika Ukrajine, rekao je za Euronews da Europa napokon počinje prepoznavati ono na što Kijev već dugo upozorava – da se ruska agresija sve više očituje kroz hibridno ratovanje te da takve aktivnosti nisu ograničene samo na baltičke zemlje.
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"Države srednje Europe vide i osjećaju manifestacije ruskih agresivnih djelovanja utjelovljenih u hibridnim operacijama", rekao je Budanov za Euronews na marginama konferencije u Rigi u četvrtak.
Budanov, bivši šef ukrajinske vojne obavještajne službe, rekao je da Rusija slijedi obrazac koji počinje "posebnim informativnim operacijama i propagandom", a završava "operacijama drukčije prirode", uključujući ozbiljne incidente u obrambenoj industriji, "na aerodromima, na željeznicama".
"Nadam se da se promjena događa i da će se nastaviti događati te da sada svi razumiju s kim imamo posla", rekao je.
Optužbe na račun Rusije iz Estonije i Njemačke
Njegove izjave uslijedile su nakon što je estonski premijer Kristen Michal nedavno rekao da bi podmetanje požara kod jednog proizvođača obrambene opreme moglo biti povezano s Rusijom, iako je istraga o tom incidentu još u tijeku.
Njemačka je također službeno povezala Rusiju s dronom napunjenim eksplozivom koji je pronađen u zračnoj luci u Leipzigu.
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul početkom kolovoza optužio je Moskvu da stoji iza tog događaja, rekavši da je riječ o dijelu "dugog niza pokušaja destabilizacije, dezinformacija, prijetnji, sabotaže i agresije usmjerenih prema Europi".
Ranije je direktor CIA-e John Ratcliffe iznenada otputovao u Moskvu, a do ruske prijestolnice stigao je preko Rige. Njegov je posjet potaknuo nagađanja o tome koje su obavještajne informacije navele Washington da pošalje šefa CIA-e u Moskvu te trebaju li baltičke zemlje biti zabrinute.
Umanjuju li baltičke zemlje ozbiljnost šefa CIA-e Moskvi? 'Prijetnja će ostati potencijalna'
Estonija i Latvija poručile su da će ostati na oprezu, ali i da se njihova procjena ruske prijetnje nije promijenila.
Na pitanje umanjuju li baltičke zemlje ozbiljnost Ratcliffeova posjeta i drugih upozorenja, Budanov je odgovorio: "Baltičke zemlje dobivaju sve potrebne informacije, a svi saveznici ostaju u stalnoj razmjeni informacija o ovom pitanju."
"Ova će prijetnja ostati potencijalna prijetnja. Trebali biste imati na umu iskustva naše zemlje", rekao je.
'Nitko na svijetu nema vojno iskustvo kakvo imaju Ukrajina i Rusija'
Budanov je na panelu konferencije u Rigi istaknuo da "nitko na svijetu nema vojno iskustvo kakvo imaju Ukrajina i Rusija", dodavši da je Kijev spreman svoje iskustvo podijeliti s europskim državama.
"Ako se ne želite baviti Rusijom – bavite se nama", poručio je.
"Iskustvo koje imamo vrlo je skupo u krvi i novcu. Zato sačuvajte svoju krv i svoj novac i koristite naše iskustvo", rekao je Budanov.
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