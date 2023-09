Pronađene krhotine nestalog nevidljivog mlažnjaka F-35

Podijeli :

Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP

Američki vojni dužnosnici pronašli su ostatke vojnog zrakoplova F-35. Avion je nestao u nedjelju poslijepodne nakon što se pilot katapultirao iznad Južne Karoline i padobranom skočio na sigurno.

Vlasti navode da su olupinu aviona vrijednog 100 milijuna dolara otkrile u ruralnom okrugu Williamsburg, dva sata sjeveroistočno od baze Charleston. Javnost je zamoljena da pomogne pronaći avion. U izjavi od ponedjeljka, vojni dužnosnici rekli su da su krhotine pronađene dva sata sjeveroistočno od zajedničke baze Charleston.

Vojska izgubila nevidljivi borbeni zrakoplov, pozvali građane da im pomognu

Službenici su svoju potragu usmjerili oko jezera Moultrie i jezera Marion, sjeverno od grada Charlestona – posljednje poznate lokacije mlažnjaka, prenosi dnevnik.hr.

“Potvrđeno je da su pronađene krhotine olupina nestalog zrakoplova”, rekao je vojni glasnogovornik Joint Base Charleston za BBC.

“Nezgoda je trenutačno pod istragom i nismo u mogućnosti pružiti dodatne pojedinosti”, također je poručeno. Javnost je zamoljena da se drži podalje od tog područja kako bi istražitelji mogli obaviti svoj posao.

Borbeni zrakoplov je bio ostavljen u načinu autopilota kada se pilot katapultirao, rekao je glasnogovornik Joint Base Charleston za NBC News, dodajući da je možda bio u zraku neko vrijeme, što je kompliciralo njegovo otkriće.

“Elektronika vjerojatno nije funkcionirala i vjerojatno je to razlog zašto vojska više nije mogla pratiti lokaciju zrakoplova. Moguće je da je avion nastavio letjeti nakon što se pilot katapultirao, no to je izuzetno malo vjerojatno zbog oštećenja do kojeg dolazi nakon izbacivanja sjedala i promjene u aerodinamici zbog nestanka kupola”, rekao je glasnogovornik.

Pilot koji se katapultirao prebačen je u bolnicu i u stabilnom je stanju. Drugi F-35 koji je letio u isto vrijeme sigurno se vratio u bazu.

Združena baza Charleston objavila je objavu na X tražeći pomoć od javnosti da pronađe letjelicu. Zahtjev je izazvao ruganje na internetu i kritike zastupnika.

Nancy Mace, republikanska kongresnica za Južnu Karolinu, upitala je na X-u: “Kako si, dovraga, izgubio F-35? Kako nema uređaja za praćenje, a tražimo od javnosti što, pronaći mlažnjak i predati ga?”

Zrakoplov je nevidljivi mlažnjak – što znači da su njegov okvir, senzori i sustavi dizajnirani da rade neprimjećeni od strane neprijateljskog radara. Ako je zrakoplov letio prema unaprijed planiranim putnim točkama, mjesto njegova pada moglo je biti određeno time kada će mu nestati goriva.

Poznata brzina i visina u trenutku izbacivanja, kao i koliko je goriva ostalo, mogli su jednostavnom matematičkom vježbom odrediti njegovu lokaciju.

Rečeno je da je nestali avion treća “nesreća klase A” u proteklih šest tjedana – kategorija incidenta koji uzrokuje štetu veću od 2,5 milijuna dolara. Nisi iznošene pojedinosti o prethodnim incidentima i što se događalo, vojska o tome za sada šuti.

U kolovozu su tri marinca poginula u nesreći koja je uključivala avion Osprey s nagibnim rotorom, a još jedan marinac je poginuo kada se njegov mlažnjak srušio tijekom vježbe u blizini San Diega.

Godine 2018. američka vojska privremeno je prizemljila cijelu svoju flotu F-35 zrakoplova nakon pada u Južnoj Karolini.

