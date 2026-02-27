Protiv Varoufakisa podignuta optužnica za "promicanje droge". Probao je ecstasy prije 36 godina

„Ljudi me pitaju: ‘Kako te mogu optužiti zato što si rekao da si prije 36 godina u Australiji uzeo jednu tabletu ecstasyja? Jesu li poludjeli?’ Ne, ljudi, nisu poludjeli. Ovo nema nikakve veze s drogama, sa zakonom, ni s bilo čim povezanim s mojim stvarnim intervjuom. To je odraz onoga što se događa politici diljem Zapada, s grčkim posebnostima", kaže Varoufakis.