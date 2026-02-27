ekonomist i političar
Protiv Varoufakisa podignuta optužnica za "promicanje droge". Probao je ecstasy prije 36 godina
Yanis Varoufakis, bivši grčki ministar financija, daleko je od prvog političara koji je priznao da je prije nekoliko desetljeća eksperimentirao s ilegalnim drogama. No to priznanje donijelo mu je rijetku „čast”, kako je u srijedu priopćila njegova politička stranka: protiv njega je podignuta optužnica.
Yanis Varoufakis, poznati ljevičarski ekonomist, autor i kritičar grčke konzervativne vlade, optužen je za „promicanje i reklamiranje droga”, navela je njegova stranka MeRA25 (Europska fronta realističnog neposluha), piše NYT.
Grčki tužitelji, koji rijetko komentiraju takve postupke, u srijedu navečer nisu bili dostupni za komentar. Ni sam Varoufakis nije odgovorio na upit za očitovanje, piše New York Times, iako je Varoufakis nakon toga objavio svoj komentar na X-u.
„Ljudi me pitaju: ‘Kako te mogu optužiti zato što si rekao da si prije 36 godina u Australiji uzeo jednu tabletu ecstasyja? Jesu li poludjeli?’ Ne, ljudi, nisu poludjeli. Ovo nema nikakve veze s drogama, sa zakonom, ni s bilo čim povezanim s mojim stvarnim intervjuom. To je odraz onoga što se događa politici diljem Zapada, s grčkim posebnostima", kaže Varoufakis.
"Za razliku od većine drugih europskih zemalja, gdje su se pojavile nove ultradesničarske stranke kako bi potkopale tradicionalne stranke desnog centra (npr. AfD u Njemačkoj, Reform u Ujedinjenom Kraljevstvu, Melonijina Braća Italije ili Le Pen u Francuskoj), u Grčkoj glavna stranka ekvivalentna torijevcima (Nova demokracija) i dalje dominira u anketama i javnom diskursu."
"Razlog njihova uspjeha jest to što su neofašiste zadržali u vlastitim redovima. Doista, Mitsotakis, premijer, dao im je vodeća ministarska mjesta (npr. zdravstvo, migracije) kako bi ih držao zadovoljnima. Kako bi osigurao da tako i ostane te da neofašisti ne osnuju vlastitu stranku, premijer je s njima sklopio dogovor:
Premijer i njegova neoliberalna glavna frakcija monopoliziraju financijske dogovore s domaćom i globalnom korporativnom oligarhijom te gospodarsku politiku općenito. Zauzvrat je premijer neofašistima prepustio ministarstva uključena u desničarske kulturne ratove (migracije, obiteljsko pravo, zdravstvo, lažni rat protiv droga itd.). Oni potom koriste svoj autoritet kako bi se dodvorili svojoj biračkoj bazi osiguravajući da grčka obalna straža uzrokuje utapanje migranata u Egejskom moru, da policija štiti fašiste te da se osobe poput mene uznemirava i razvlači po sudovima."
"Ukratko, moj apsurdni kazneni progon treba promatrati u širem kontekstu, u okviru zapadnog vala podmuklog novog oblika fašizma. U tom kontekstu počašćen sam njihovom odlučnošću da me progone – jer mi to daje priliku pozvati ljude dobre volje, diljem svijeta, da stanu zajedno i suprotstave im se", zaključuje bivši grčki ministar.
„Ideja da se vođi političke stranke sudi zato što je govorio o svojim iskustvima sa supstancama od prije nekoliko desetljeća nije slučajna ni nevina pogreška”, poručio je MeRA25 u priopćenju. „To je poruka pravosudnog sustava koji zatvara oči pred moći, a cilja na svakoga tko se odbija pokoriti.”
Početkom siječnja, u podcastu koji su organizirali mladi kako bi raspravljali o temama važnima za generaciju Z, Varoufakis je upitan je li ikada koristio drogu, naveo je u objavi na društvenim mrežama nekoliko tjedana kasnije.
„Odlučan da ne učinim ‘Billa Clintona’ (sjećate se smiješne izjave ‘nisam udahnuo’?), rekao sam da jesam”, napisao je.
Osim marihuane, naveo je da je jednom, prije 36 godina u Australiji, probao ecstasy. Istaknuo je da je rekao istinu, ali kao uvod u upozorenje o rizicima ovisnosti.
Rekao je da je prvo iskustvo bilo ugodno te da je „plesao 16 sati bez napora”, ali da je potom uslijedila tjedan dana duga migrena, nakon čega više nikada nije uzeo ecstasy.
„To je bio moj način da naglasim da, koliko god konzumacija droga može djelovati ugodno, postoji cijena koju treba platiti”, rekao je Varoufakis. „Izričito” je upozorio da ovisnost o drogama znači „kraj slobode”, dodao je.
Naveo je da je objavu napisao nakon što su ga službenici za suzbijanje droga pozvali na ispitivanje zbog njegovih izjava.
„U vrijeme rata, genocida, golemog iskorištavanja i slično, moj mali problem s besmislenom grčkom policijom nije ni ovdje ni ondje”, napisao je prošlog mjeseca. No dodao je da je ipak „važno” jer pokazuje kako se slobode sve više narušavaju.
„Ovdje, u Europi, mnogi još žive u iluziji da imamo slobodu, racionalnost i slobodu izbora”, rekao je. „Nemamo.”
MeRA25 je postupak protiv njega nazvao „još jednom epizodom” koja pokazuje manipulaciju grčkim pravosudnim sustavom od strane vladajuće stranke Nova demokracija i njezin zaokret prema fašizmu.
Varoufakis (64) kratko je obnašao dužnost ministra financija 2015. u lijevoj vladi koalicije SYRIZA, koja je pokušavala riješiti tešku financijsku krizu. Podnio je ostavku pod pritiskom nakon što je vjerovnike zemlje usporedio s teroristima i izazvao nezadovoljstvo europskih čelnika. Njegova stranka navela je da bi suđenje trebalo započeti u prosincu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare