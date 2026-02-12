Varoufakis: Nalazimo se na raskrižju. Možemo krenuti u smjeru federalizacije ili možemo raspustiti euro

Bivši grčki ministar financija i ekonomist izjavio je u jutarnjoj emisiji Europe Today televizije Euronews da se EU nalazi zaglavljen između federalizacije i raspada, okrivljujući slabe fiskalne i investicijske stupove za dezintegraciju Europe.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iznosi prazne fraze, rekao je bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis, tvrdeći da Europa mora izabrati između federalizacije ili raspuštanja.
„Imamo dva izbora — nalazimo se na raskrižju. Možemo krenuti u smjeru federacije ili možemo raspustiti euro“, rekao je Varoufakis u četvrtak za emisiju Europe Today na Euronewsu. Ekonomist je dodao da čelnici EU-a ne biraju nijednu od tih opcija, nego „padaju u prazninu između“.
Varoufakis je europske probleme pripisao monetarnoj uniji koja nema odgovarajuće fiskalne i investicijske strukture, tvrdeći da je kontinent već dva desetljeća uskraćen za ulaganja.
„Imamo federalni novac i to je naša tragedija. Imamo veliku središnju banku, monolitnu središnju banku, i imamo 20 državnih riznica koje se na nju zapravo ne mogu osloniti“, rekao je.
Varoufakis je ustvrdio da čelnici EU-a „spektakularno propuštaju govoriti o jedinoj stvari o kojoj bi trebali govoriti“ kada je riječ o euroobveznicama — tko bi izdavao taj dug.
Rasprava o euroobveznicama se zaoštrava
Njegove su izjave uslijedile dok se čelnici EU-a u četvrtak okupljaju u dvorcu Alden Biesen u Belgiji na neformalnom samitu o konkurentnosti, pri čemu su euroobveznice postale ključna točka razdvajanja.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ovoga je tjedna pozvao na „euroobveznice usmjerene na budućnost“ radi financiranja strateških projekata, istaknuvši da globalna tržišta traže alternative američkom dolaru.
Očekuje se da će njemački kancelar Friedrich Merz i talijanska premijerka Giorgia Meloni predstaviti zajedničku gospodarsku doktrinu usmjerenu na deregulaciju, dok se Nizozemska, nordijske zemlje i baltičke države protive preferencijama „Kupuj europsko“, koje smatraju protekcionizmom.
Bivši talijanski premijeri Mario Draghi i Enrico Letta pridružili su se raspravama u četvrtak kako bi podijelili svoja stajališta o europskoj konkurentnosti. Cilj neformalnog samita jest oblikovati prijedloge za formalni sastanak čelnika EU-a krajem ožujka.
