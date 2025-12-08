Oglas

nema ozlijeđenih

Pucnjava u šoping centru u Oslu, osumnjičenik uhićen

author
Hina
|
08. pro. 2025. 12:04
norveška policija
Javad Parsa/AFP / Ilustracija

Norveška policija u ponedjeljak je priopćila da je primila dojave o pucnjavi u trgovačkom centru u Oslu te da je uhićen osumnjičeni napadač.

Policija pretražuje prostorije u potrazi za potencijalnim žrtvama i drugim uključenima, navodi se u priopćenju.

Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih, objavila je policija.

norveška oslo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

