Pucnjava u šoping centru u Oslu, osumnjičenik uhićen

Javad Parsa/AFP / Ilustracija

Norveška policija u ponedjeljak je priopćila da je primila dojave o pucnjavi u trgovačkom centru u Oslu te da je uhićen osumnjičeni napadač.

Policija pretražuje prostorije u potrazi za potencijalnim žrtvama i drugim uključenima, navodi se u priopćenju.

Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih, objavila je policija.