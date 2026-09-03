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zapljena ruskog broda

Putin optužio Norvešku: "Državni terorizam"

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N1info
|
03. ruj. 2026. 15:48
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VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je reagirao na odluku Norveške da zaplijeni ruski brod u korist Ukrajine, optuživši Oslo i Kijev za državni terorizam.

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužio je Norvešku i Ukrajinu za "državni terorizam" nakon što je Norveška zaplijenila ruski brod u korist Kijeva, izvijestio je Sky News.

Moskva je potez Norveške opisala i kao "piratstvo". Do zapljene je došlo nakon što je Ukrajina zatražila da se od ruskog broda naplati iznos koji joj pripada.

Putin je o slučaju govorio tijekom ekonomskog foruma na ruskom Dalekom istoku, dok su iz Moskve poručili da je riječ o potezu koji smatraju nezakonitim.

Sky News navodi da je Rusija Norvešku i Ukrajinu optužila za "terorizam" upravo zbog zapljene broda.

Slučaj dolazi u trenutku novih napetosti između Moskve i europskih zemalja koje podupiru Ukrajinu.

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Teme
državni terorizam norveška rusija terorizam vladimir putin zapljena broda

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