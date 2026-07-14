"Nema druge logike kod njih, ali što se tiče eskaliranja sukoba, pitanje je mogu li oni unovačiti toliko vojnika bez mobilizacije koju mogu provesti nakon parlamentarnih izbora. Ne znamo hoće li oni to napraviti i hoće li biti učinkovito. Imaju više ljudi nego mi i pokušavaju se probiti preko bojišnice, njima to ide vrlo teško jer imaju velike gubitke, a nama je vrlo teško braniti zemlju na ravnici. Pitanje je kako će oni sve to povezati, zemlja ima gospodarske probleme. To što je u Putinovoj glavi je pokušaj balansiranja što će dobiti, a što će izgubiti, njemu nisu bitni ljudi."