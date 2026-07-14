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"Putinu ljudi nisu bitni": Ukrajinski profesor o ruskoj strategiji i nastavku rata
Profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o ratu u Ukrajini.
Ukrajina i još devet država objavile su da osnivaju koaliciju za zaštitu Europe od balističkih projektila, koristeći iskustvo koje je Kijev stekao tijekom više od četiri godine obrane od ruske invazije punog opsega.
Zelenski je rekao da bi Ukrajina i njezini partneri u sljedećih 12 mjeseci mogli zajednički razviti jeftin sustav za masovnu proizvodnju projektila koji bi Europi omogućio da sama razvije nove protubalističke sposobnosti te ih ponudi i drugim zemljama kojima je potrebna zaštita, javlja AP.
Maksim Kamenjecki navodi da se radi o problemu jer tehnološki razvijene zemlje poput Njemačke, Francuske, Velike Britanije nisu razvile učinkoviti proturaketni sustav koji je iznimno važan.
"To je tehnološki izazov, naša zemlja i druge zemlje pred sobom imaju izazov kako napraviti tako nešto. Moraju se nadoknaditi potrebe koje ima Ukrajina, ali to bi trebalo biti važno i za druge zemlje. Ne govorim samo o Rusiji, ima dosta prijetnji, vidjeli ste procjene na koju daljinu rade balistički projektili iz nekih bliskoistočnih zemalja i zato protubalistički program mora biti razvijen. Amerikanci imaju smanjene mogućnosti zašto što je najkompliciraniji dio te rakete sustav navođenja. Japan proizvodi samo 30 komada godišnje jer im Amerikanci isporučuju taj blok koji se mora ugraditi u raketu. Donald Trump je obećao da će Ukrajina sama proizvoditi rakete, da ona to može, ali bez sustava vođenja koji treba dobiti od SAD-a i to je problem."
"Rusi su pokrenuli rat i neće s tim stati!"
Komentirao je i Koaliciju voljnih te najavu predsjednika Emmanuela Macrona da će Pariz dopustiti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu nakon što je Ukrajina naručila francusko-talijanske sustave protuzračne obrane nove generacije i borbene zrakoplove Rafale.
"Dimitrij Peskov je rekao da je Zapad ratni huškač, a rat je započela Rusija i govoriti da netko podržava rat je dosta glupo. Oni su pokrenuli rat i neće s tim stati. Rusi su oduzeli život 50 civila baš u mjestu gdje ja živim i onda imaju hrabrosti izjaviti tako nešto. Bez pomoći koju nam daju zapadne zemlje ne bi mogli obraniti zračni prostor Ukrajine dovoljnim kapacitetom."
Ruska taktika
Kakva je situacija u Ukrajini?
"Sinoć smo opet imali napad, a Rusija napada balističkim raketama jer mi nemamo dovoljno proturaketnih sustava. Nešto su pogodili, skladišta, automobile, opet nismo spavali i to je ruska taktika. Napadaju prerađenim sustavima protuzračne obrane S-400, koristeći njih kao balističke rakete", navodi Kamenjecki.
Profesor smatra da Rusija uz sadašnju vlast sigurno neće ići na mirovne pregovore:
"Nema druge logike kod njih, ali što se tiče eskaliranja sukoba, pitanje je mogu li oni unovačiti toliko vojnika bez mobilizacije koju mogu provesti nakon parlamentarnih izbora. Ne znamo hoće li oni to napraviti i hoće li biti učinkovito. Imaju više ljudi nego mi i pokušavaju se probiti preko bojišnice, njima to ide vrlo teško jer imaju velike gubitke, a nama je vrlo teško braniti zemlju na ravnici. Pitanje je kako će oni sve to povezati, zemlja ima gospodarske probleme. To što je u Putinovoj glavi je pokušaj balansiranja što će dobiti, a što će izgubiti, njemu nisu bitni ljudi."
"Propaganda u Rusiji je strašna stvar, kada ljudima oduzmu sve alternativne izvore informacija, oni počnu razmišljati onako kako im nametne ruska vlast. Nikada ne treba računati na civilno društvo u Rusiji."
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