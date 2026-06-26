više od 500 poginulih
Raste broj poginulih u Venezueli, UN: Više od 50.000 nestalih
Broj osoba koje se smatraju nestalima u dvostrukom potresu koji je pogodio Venezuelu procjenjuje se na više od 50.000, objavio je u petak dužnosnik UN-a za humanitarnu pomoć Tom Fletcher.
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"Radi se o iznimno kompleksnoj operaciji spašavanja. Više od 50.000 osoba smatra se nestalima i više od 500 poginulo je; ,pretraživanje ruševina stoga predstavlja kolosalan zadatak", kazao je Tom Fletcher u intervjuu za AFP u Ženevi.
Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 589, uz 2980 ozlijeđenih, rekla je privremena predsjednica Delcy Rodríguez u petak na televiziji, dok traju napori spašavanja kako bi se oslobodili oni za koje se vjeruje da su još zarobljeni među ruševinama.
Dva iznimno snažna potresa magnituda 7,2 i 7,5 pogodili su u srijedu navečer sjeverni i središnji dio Venezuele, u razmaku od 39 sekundi.
Šteta je golema u saveznoj državi La Guaira na karipskoj obali, ali zgrade su se srušile i u glavnom gradu Caracasu i u drugim regijama.
Spasilačke operacije komplicira činjenica da je Venezuela jedna od najsiromašnijih zemalja u Južnoj Americi, godinama pogođena teškom ekonomskom krizom.
Međunarodni timovi za pomoć raspoređeni su u zemlji kako bi pomogli u potrazi i dostavili zalihe. Vlasti se boje da bi moglo biti još mnogo mrtvih, ističe agencija dpa.
Spasioci se utrkuju s vremenom, a stručnjaci napominju da se šanse za preživljavanje onih koji su još uvijek zarobljeni u srušenim zgradama brzo smanjuju nakon 72 sata.
Prema podacima USGS-a, potres magnitude 7,5 bio je najjači koji je pogodio Venezuelu od 1900. Venezuela je zemlja s gotovo 30 milijuna stanovnika čije je gospodarstvo godinama u krizi.
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