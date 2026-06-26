Produžuju se mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi 3.044.399 eura. S obzirom na veliku vrijednost, Dubrovačko-neretvanska županija zatražila je pomoć Ministarstva regionalnoga razvoja u iznosu od dva milijuna eura, od čega je 300.000 već osigurano u Državnom proračunu za 2026., dok će se 1,7 milijuna eura osigurati u 2027. i 2028. godini. Preostala sredstva osigurat će Županija i Grad Metković.