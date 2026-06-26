odlučila vlada
Produžuju se mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja
Produžuju se mjere otpisa računa za električnu i toplinsku energiju, kao i plaćanja RTV pristojbe za stanovnike potresom pogođenih područja te će vrijediti idućih šest mjeseci, odnosno do kraja godine, odlučeno je u petak na sjednici Vlade.
Prijedlogom zaključka do prosinca 2026. kupcima iz kategorije kućanstvo koji imaju oštećene objekte, a koji su u trenutku potresa bili nastanjeni u istima, imaju pravo naknade za električnu energiju i potrošnu toplu vodu u zamjenskom ili privremenom smještaju, kao i na lokaciji oštećenog objekta.
Do kraja godine otpisuju se i potraživanja nastalih priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu te troškova električne i toplinske energije. Ministarstvo gospodarstva društvu E.ON Hrvatska d.o.o. nadoknaditi će potraživanja za isporučenu električnu energiju u visini izdanih računa za razdoblje od srpnja do prosinca 2026. na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, osim naknade za korištenje elektroenergetske mreže.
Ukupni trošak procijenjen je u iznosu do 500.000 eura.
Vlada je produljila i trajanje odluke korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine također do kraja godine, a do istog roka produženo je i trajanje besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta.
Za obje ove mjere osigurat će se oko 4,5 milijuna eura, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković.
Za idućih šest mjeseci produljeno je i trajanje odluke o otpisu potraživanja za RTV pristojbu Hrvatske radiotelevizije u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji.
Sufinanciranje izgradnje Glazbene škole u Metkoviću
Vlada je dala suglasnost za sufinanciranje Projekta izgradnje Glazbene škole u Metkoviću kako bi se stvorili preduvjeti za kvalitetno osnovno i srednje glazbeno obrazovanje djeci s područja cijele doline Neretve i okolnih jedinica lokalne samouprave.
Predviđeno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi 3.044.399 eura. S obzirom na veliku vrijednost, Dubrovačko-neretvanska županija zatražila je pomoć Ministarstva regionalnoga razvoja u iznosu od dva milijuna eura, od čega je 300.000 već osigurano u Državnom proračunu za 2026., dok će se 1,7 milijuna eura osigurati u 2027. i 2028. godini. Preostala sredstva osigurat će Županija i Grad Metković.
Konačni prijedlozi pravosudnih zakona
Vlada je u drugo saborsko čitanje uputila i nekoliko konačnih prijedloga iz domene pravosuđa.
U odnosu na prvotne prijedloge, novina kod izmjena zakona o Državnosudbenom i Državnoodvjetničkom vijeću, kojima bi se trebao postići brži ulazak u pravosudnu dužnost, je propisivanje njihove obveze da o provedbi Plana popunjavanja slobodnih mjesta za suce/zamjenike državnih odvjetnika izvijeste ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Vrhovni sud RH te Državno odvjetništvo RH.
Dorađene su i odredbe koje se odnose na predmet razgovora s kandidatima pred nadležnim Vijećem u postupcima imenovanja sudaca/zamjenika državnih odvjetnika.
U konačnom prijedlogu Prekršajnog zakona, kojim se digitaliziraju i ubrzavaju sudski postupci te povećaju novčane kazne za prometne prekršaje, povećan je iznos gornje granice novčane kazne koja se može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja s 380 na 390 eura. Dodaje se i odredba da se dostava pismena branitelju okrivljenika i opunomoćeniku obavlja na adresu sjedišta djelatnosti.
Konačni prijedlozi zakona o Pravosudnoj akademiji te pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije nisu mijenjani.
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