Razorna oluja poremetila tržište: Prijete nestašice i rast cijena povrća diljem Europe

Na mnogim površinama berba trenutačno nije moguća, a tamo gdje jest, kvaliteta proizvoda je smanjena. Iz Rush Groupa upozoravaju da će smanjena ponuda stvoriti pritisak na cijene u cijeloj Europi. Kako bi ublažila manjak, tvrtka se oslanja na uvoz, među ostalim mrkve iz Egipta i Poljske.