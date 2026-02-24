Oglas

EKSTREMNI UVJETI

Razorna oluja poremetila tržište: Prijete nestašice i rast cijena povrća diljem Europe

N1 Info
24. velj. 2026. 10:41
povrće i pastrnjak
Pexels / Ilustracija

Razorne oluje i obilne kiše u Portugalu mogle bi imati posljedice daleko izvan granica te zemlje. Nakon poplava koje su uništile velik dio proizvodnje, europsko tržište svježeg povrća suočava se s mogućim nestašicama i rastom cijena u nadolazećim mjesecima, piše Agroinform

U regiji Ribatejo, sjeveroistočno od Lisabona, gdje se na oko 200 hektara tijekom cijele godine uzgaja svježe povrće, štete su znatne. Tania Luz e Silva iz tvrtke Rush Group upozorava da bi se situacija mogla dodatno pogoršati. Tvrtka posluje u više europskih i izvaneuropskih zemalja, a portugalska podružnica Rush Farms Portugal među pogođenima je poplavama.

"Posljednja kap koja je prelila čašu"

Proizvođači su, ističe Silva, i prije poplava bili izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima. Oluja Kristin donijela je vjetrove do 208 kilometara na sat, pri čemu su uništeni plastenici, sustavi navodnjavanja i električne instalacije, piše Agroinform, a prenosi tportal.

Obilne kiše i izlijevanje rijeka dodatno su pogoršali stanje. Iako se voda postupno povlači, brojna polja i dalje su pod vodom, a rezervoari puni. Ključno je hoće li stabilizacija vremenskih prilika omogućiti isušivanje tla i nastavak radova.

Na mnogim površinama berba trenutačno nije moguća, a tamo gdje jest, kvaliteta proizvoda je smanjena. Iz Rush Groupa upozoravaju da će smanjena ponuda stvoriti pritisak na cijene u cijeloj Europi. Kako bi ublažila manjak, tvrtka se oslanja na uvoz, među ostalim mrkve iz Egipta i Poljske.

"Kompletne kulture izgubljene"

Štete su, prema riječima proizvođača, dramatične. Pojedine kulture potpuno su izgubljene, a proljetna sadnja kasnit će. Posebno je pogođena proizvodnja kupusnjača, čija bi berba mogla započeti tek pred kraj portugalske i španjolske sezone.

Poljoprivrednici očekuju brzu financijsku pomoć osiguravatelja, portugalske vlade i Europske unije. Iako mnogi imaju osigurane usjeve, infrastruktura poput plastenika i opreme često nije pokrivena policama osiguranja.

Ako se vremenske prilike uskoro ne stabiliziraju, europsko tržište povrća moglo bi se suočiti s ozbiljnim poremećajima, uključujući nestašice i više cijene na policama trgovina.

