"glavni je cilj..."
Obavještajne službe upozoravaju: Rusi spremaju atentate diljem Europe
Europske obavještajne službe upozoravaju na pojačane ruske napore usmjerene na atentate na vodeće ljude europskih obrambenih kompanija. Zbog procijenjene prijetnje neke su tvrtke već pojačale osobnu zaštitu svojih direktora i drugih visokih rukovoditelja, piše Financial Times (FT).
Prema informacijama koje je britanski poslovni dnevnik dobio od dužnosnika pet europskih obavještajnih službi, Kremlj pojačava sabotaže i takozvane hibridne operacije u Europi. Cilj je, tvrde izvori, oslabiti potporu Ukrajini u trenutku kada je stanje na bojištu uglavnom nepromijenjeno, a rusko gospodarstvo suočeno s poteškoćama.
Posebno zabrinjava to što su među mogućim metama i civilne osobe. Atentati na europske civile, koji su se nekoć smatrali granicom koju ruske obavještajne službe neće prijeći, navodno postaju sve važniji dio tih operacija, piše FT.
Na meti i manje tvrtke koje proizvode dronove
U fokusu nisu samo direktori najvećih europskih proizvođača oružja. Prema navodima obavještajnih izvora, ruski operativci usmjeravaju pozornost i na rukovoditelje manjih kompanija, osobito onih koje proizvode dronove ili njihove dijelove.
„Razina prijetnje u Europi je porasla. Prijetnja se odnosi i na imovinu i na ljude”, upozorio je jedan visoki europski obavještajni dužnosnik.
Njemačka Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka (BfV) znatno je pojačala kontakte sa zaposlenicima i upravama njemačkih obrambenih tvrtki. Među preporučenim mjerama nalazi se i angažiranje privatnih timova za neposrednu tjelesnu zaštitu.
Šef BfV-a Sinan Selen upozorio je njemačke zastupnike da Rusija sustavno planira nasilne akcije protiv pojedinaca, koje provode državni ili državno kontrolirani akteri. Dodao je da se mijenjaju mete, metode i sudionici operacija, uključujući sve veću uporabu struktura organiziranog kriminala.
Direktori pojačavaju zaštitu, neke su tvrtke promijenile lokacije
Nekoliko čelnika obrambenih kompanija reklo je za FT da su tijekom posljednjih šest mjeseci pojačali osobnu zaštitu na izričit savjet državnih sigurnosnih službi. Neki angažiraju zaštitare samo kada putuju izvan svoje zemlje.
Prema obavještajnim izvorima, ruska vojna obavještajna služba GRU prilagođava način djelovanja. Umjesto oslanjanja na pojedince regrutirane putem interneta za novac, njezini operativci navodno sve više surađuju s kriminalnim skupinama i prekograničnim mrežama suradnika.
Pritom se izviđanje, logistika, planiranje i provedba dijele između različitih skupina ili pojedinaca, čime se otežava otkrivanje cijele operacije.
Neki su planovi navodno već otkriveni i spriječeni, dok su u drugim slučajevima zabilježene sumnjive aktivnosti. Među njima je i praćenje svakodnevnih navika pojedinaca, uključujući nadzor njihovih kretanja kod kuće i na radnome mjestu.
Obavještajni dužnosnici upozoravaju da napadi ne moraju biti provedeni kako bi postigli željeni učinak.
„Glavni je cilj iz ruske perspektive i dalje psihološki. Dovoljno je da ljudi pomisle kako bi mogli postati mete. Žele da dvaput razmisle prije nego što počnu poslovati s Ukrajinom”, rekao je jedan od izvora.
Sumnjivo ponašanje izaziva zabrinutost
Iako su neki pokušaji navodno amaterski i razmjerno ih je lako osujetiti, sigurnosnim službama to stvara dodatne probleme jer moraju procjenjivati i naizgled bezazlene situacije.
U kolovozu su u Švedskoj uhićena dvojica mladih ruskih turista koji su postavili šator u blizini nekretnine Micaela Johanssona, direktora švedske obrambene kompanije Saab. Ubrzo su pušteni na slobodu.
Stručnjaci za sigurnost kažu da im se sve češće obraćaju obrambene tvrtke, ali i kompanije iz sektora energetike i kritične infrastrukture, tražeći savjete o zaštiti svojih zaposlenika diljem Europe.
Claudine Fry iz londonske sigurnosne i obavještajne tvrtke Control Risks ocijenila je da je opasnost od atentata postala znatno važnija tema za poslovne čelnike. Tvrtke, kaže, sve više traže procjene ozbiljnosti prijetnji i konkretne načine za njihovo obuzdavanje.
Pojačane sigurnosne mjere, međutim, nose i velike troškove. Zahtjevna zaštita zaposlenika i proizvodnih pogona mogla bi predstavljati ozbiljan financijski teret, posebno za manje tvrtke i novoosnovane kompanije. Jedan od čelnika obrambene industrije otkrio je da je njegova tvrtka nedavno premjestila proizvodni pogon u zapadnoj Europi kako bi ga zaštitila od mogućih ruskih prijetnji.
Plan protiv šefa Rheinmetalla otkriven još 2024.
Čelnici najvećih europskih proizvođača oružja pod pojačanim su oprezom od početka 2024. godine, kada su američke i njemačke obavještajne službe otkrile navodni ruski plan atentata na Armina Pappergera, direktora njemačkog obrambenog diva Rheinmetalla.
Obavještajni izvori tada su vjerovali da je plan bio usmjeren na jednu istaknutu osobu. Papperger je, zbog otvorene potpore naoružavanju Ukrajine u obrani od Rusije, navodno bio posebno zanimljiva meta.
Sam Papperger izjavio je da danas ima cjelodnevnu i cjelonoćnu zaštitu koju zajedno osiguravaju privatni zaštitari i policija.
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