FOTO / Paravojni "colectivos" naoružani patroliraju ulicama Venezuele

Dok Trumpova administracija upozorava na mogućnost novih vojnih udara, a blokada izvoza nafte steže prihode, sve su češće špekulacije o podjelama unutar režima oko toga kako udovoljiti Trumpu, a istodobno zadržati antiimperijalistički imidž. Za razliku od Rodríguez, koja se ne suočava s kaznenim optužbama u SAD-u, ministri poput Cabella, optuženi za trgovinu drogom, mogli bi izgubiti ne samo moć nego i slobodu.