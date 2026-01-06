nakon zarobljavanja madura
FOTO / Paravojni "colectivos" naoružani patroliraju ulicama Venezuele
Paravojne skupine poznate kao "colectivos" patroliraju ulicama Venezuele s jurišnim puškama, zaustavljaju i pretražuju automobile te provjeravaju telefone građana.
Venezuelske vlasti rasporedile su naoružane milicije kako bi patrolirale ulicama, postavljale kontrolne točke i provjeravale telefone građana u obračunu čiji je cilj učvrstiti vlast nakon američkog napada na Caracas, piše Guardian.
Paravojne skupine poznate kao colectivos u utorak su krstarile glavnim gradom na motociklima i s jurišnim puškama, u demonstraciji sile s ciljem gušenja bilo kakvog neslaganja ili dojma da je nastao vakuum vlasti.
Patrole su zaustavljale i pretraživale automobile te zahtijevale pristup telefonima građana kako bi provjeravale kontakte, poruke i objave na društvenim mrežama – što je bila jasna poruka stanovništvu da režim i dalje drži kontrolu unatoč otmici predsjednika Nicolása Madura.
Gaby Oraa / REUTERS
Gaby Oraa / REUTERS
Fausto Torrealba / REUTERS
Gaby Oraa / REUTERS
"Vlada strah. Ovdje su naoružani civili."
Svatko tko je bio osumnjičen da je podržao subotnju američku raciju mogao je biti uhićen, rekla je Mirelvis Escalona (40), stanovnica zapadnog caracaskog naselja Catia. „Vlada strah. Ovdje su naoružani civili. Nikad ne znaš što se može dogoditi, mogli bi napasti ljude.”
U velikom dijelu grada vratio se privid normalnosti – trgovine i pekarnice ponovno su otvorene, ljudi su krenuli na posao – no neizvjesnost oko onoga što slijedi stvorila je napetu atmosferu.
Privremena predsjednica Delcy Rodríguez pokušala je od stupanja na dužnost u ponedjeljak projicirati smirenost i kontrolu, ali šok i nervoza vlasti bili su očiti.
Osim poniženja zbog Madurova pojavljivanja pred sudom u New Yorku zbog optužbi za trgovinu drogom, vlasti se suočavaju s rizikom novog američkog napada, gospodarskim kolapsom, mogućim raskolima unutar režima i povratkom oporbenih čelnika iz inozemstva.
"Nije bilo sukoba, cijela zemlja ostaje potpuno mirna”
U ponedjeljak navečer izbila je pucnjava kada su sigurnosne snage pucale na neovlaštene dronove koji su navodno pogrešno shvaćeni kao još jedna američka operacija. „Nije bilo sukoba, cijela zemlja ostaje potpuno mirna”, rekao je novinarima zamjenik ministra informiranja Simon Arrechider.
No to je napet mir.
U ponedjeljak je u Caracasu privedeno najmanje 14 novinara i medijskih djelatnika, uključujući 13 članova međunarodnih medijskih kuća. Svi osim jednog kasnije su pušteni.
Izvanrednom uredbom nastoji se spriječiti svako javno slavlje Madurova svrgavanja te je policiji naređeno da pronađe i pritvori „sve uključene u promicanje ili podršku oružanom napadu Sjedinjenih Američkih Država”.
Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju colectivose – neke s maskama – kako blokiraju autoceste, obilaze prooporbena naselja i ispituju stanovnike, što je potaknulo ljude da putem WhatsAppa i drugih platformi upozoravaju prijatelje i obitelj da ostave telefone kod kuće ili da ih očiste od političkog sadržaja.
Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello objavio je fotografiju na kojoj pozira s policajcima koji drže oružje i uzvikuju: „uvijek odani, nikad izdajice”.
"Zastrašujuće je, užasavajuće.”
Jeaneth Fuentes (53), liječnica u privatnoj klinici u Caracasu, rekla je da se zbog prisutnosti naoružanih skupina – nekih u uniformama, drugih u civilnoj odjeći – njezin odlazak na posao i povratak kući čine kao kockanje. „Zastrašujuće je, užasavajuće.”
Pucnjava u ponedjeljak navečer dodatno je pojačala osjećaj da se može dogoditi bilo što, rekla je. „Ne mogu planirati, to je življenje iz minute u minutu.” Iz kuće izlazi samo zbog posla i nikada nakon 18 sati.
Fuentes je izrazila nadu da bi sadašnji nemiri mogli dovesti do kraja vladavine čavizma, pokreta koji je Hugo Chávez doveo na vlast 1999. godine. „Ako je nešto građeno toliko godina, ne može se srušiti u jednom danu.”
Pristaše vlade, s druge strane, osudile su Madurovu otmicu i poručile da će braniti suverenitet Venezuele. „Borilački duh je svojstven venezuelanskom narodu”, rekao je Willmer Flores, zaposlenik ministarstva financija. „Mi smo osloboditelji Amerike i ničega se ne bojimo.” Obećao je solidarnost Maduru.
Dok Trumpova administracija upozorava na mogućnost novih vojnih udara, a blokada izvoza nafte steže prihode, sve su češće špekulacije o podjelama unutar režima oko toga kako udovoljiti Trumpu, a istodobno zadržati antiimperijalistički imidž. Za razliku od Rodríguez, koja se ne suočava s kaznenim optužbama u SAD-u, ministri poput Cabella, optuženi za trgovinu drogom, mogli bi izgubiti ne samo moć nego i slobodu.
Još jedna briga za vlast
Još jedna briga za vlast je María Corina Machado, oporbena čelnica u bijegu koja je prošle godine mobilizirala milijune birača, otputovala u Oslo kako bi preuzela Nobelovu nagradu za mir i sada najavljuje povratak.
„Planiram se što prije vratiti kući”, rekla je za Fox News. „Vjerujemo da ovaj prijelaz mora ići naprijed. Pobijedili smo na izborima uvjerljivom većinom unatoč prijevarama. Na slobodnim i poštenim izborima osvojili bismo više od 90% glasova.”
Trump je, međutim, javno odbacio Machado, tvrdeći da nema potporu u Venezueli, te je prešutno podržao nastavak čavističke vlasti pod Rodríguez – pod uvjetom da ispuni američke zahtjeve, uključujući povlašteni pristup američkih naftnih kompanija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare