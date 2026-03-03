Iranska revolucionarna garda: Ubili smo i ranili 650 američkih vojnika

Više od 650 američkih vojnika ubijeno je ili ranjeno u prva dva dana iranske operacije odmazde pod nazivom "Istinsko obećanje 4", objavio je danas Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC). Navode i da je u napadima iranskih snaga nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln "bio prisiljen na povlačenje iz iranskih priobalnih voda".
S druge strane, američka vojska je jučer objavila da je broj poginulih tijekom sukoba s Iranom porastao na šest. To su zadnji službeni podaci o gubicima SAD-a koje je objavila američka vojska.
"Prirodno je da Amerikanci poriču žrtve"
Glasnogovornik IRGC-a, brigadni general Ali Mohammad Naeini, rekao je danas da su iranske snage nanijele teške gubitke američkim vojnim postrojenjima u regiji Perzijskog zaljeva, prenosi Index.
"Tijekom prva dva dana rata ubijeno je ili ranjeno 650 američkih vojnika", izjavio je general Naeini. Dodao je kako je "prirodno da Amerikanci poriču ili prikrivaju te žrtve", ali je naglasio da iranske obavještajne službe i izvješća s bojišta potvrđuju te brojke.
Naeini je rekao da su iranske rakete i bespilotne letjelice više puta pogodile sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu. U jednom od napada, tvrdi, ubijeno je ili ranjeno 160 američkih vojnika kada su iranske snage gađale ključni američki vojni objekt u toj zemlji.
Rekao je i da je teško oštećen i brod za borbenu potporu američke mornarice nakon što je pogođen iranskim pomorskim projektilima.
"Nosač je pobjegao prema Indijskom oceanu"
Glasnogovornik IRGC-a također je rekao da su iranske pomorske snage lansirale četiri krstareće rakete na USS Abraham Lincoln, koji se nalazio na otprilike 250 do 300 kilometara od obale Chabahara u jugoistočnom Iranu. Nakon udara, rekao je Naeini, nosač je "pobjegao prema jugoistočnom Indijskom oceanu".
