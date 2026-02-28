Reuters: Izrael ubio iranskog ministra obrane i zapovjednika Revolucionarne garde

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istok. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare
Iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammed Pakpour vjerojatno su ubijeni u izraelskim napadima, rekao je izvor upoznat s operacijama izraelske vojske i jedan regionalni izvor.
Vojna operacija "potpuno je drugačijeg opsega" od prethodnog napada koji je Izrael pokrenuo u lipnju 2025., rekao je izraelski načelnik glavnog stožera.
"Sudjelujemo u operaciji koja se odvija u potpuno drugačijem opsegu, složenijem i kompliciranijem. Znam da su pripreme bile kratke, ali intenzivne i nevjerojatno temeljite", rekao je general-pukovnik Eyal Zamir u videu koji je objavila vojska, a koji ga prikazuje s drugim generalima u zapovjednom centru.
Po Crvenom polumjesecu, više od 20 pokrajini od 31 koliko ih ima u Iranu je pogođeno napadima. "Do sada je više od 20 provincija pogođeno napadima", rekao je glasnogovornik Mojtaba Khaledi.
Opširnije o izraelsko-američkom napadu na Iran pročitajte OVDJE.
