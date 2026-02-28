Reuters: Izrael ubio iranskog ministra obrane i zapovjednika Revolucionarne garde

"Sudjelujemo u operaciji koja se odvija u potpuno drugačijem opsegu, složenijem i kompliciranijem. Znam da su pripreme bile kratke, ali intenzivne i nevjerojatno temeljite", rekao je general-pukovnik Eyal Zamir u videu koji je objavila vojska, a koji ga prikazuje s drugim generalima u zapovjednom centru.