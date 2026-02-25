Robert De Niro: Trump nikada neće otići. Na Amerikancima je da ga se riješe

Glumac, dobitnik Oscara, iznio je svoje predviđanje da Donald Trump "nikada neće otići“ s dužnosti te da je na Amerikancima da ga se "riješe“.
Dok je Donald Trump držao gotovo dvosatno obraćanje o stanju nacije, u trenutku kada mu potpora u anketama o gospodarstvu pada, oskarovac Robert De Niro održao je emotivan govor u kojem je pozvao ljude da se "odupru“ Trumpu i njegovoj administraciji.
De Niro, dugogodišnji i žestoki kritičar Trumpa, gostovao je u emisiji MS NOW kako bi govorio o aktualnom američkom predsjedniku, podijelivši svoje uvjerenje da Trump "nikada neće otići“ te da je na Amerikancima da ga se "riješe“, prenosi Euronews.
"On nikada neće otići. Moramo ga natjerati da ode“, rekao je glumac. "Sada se šali o nacionalizaciji izbora. Ne šali se. Već smo vidjeli dovoljno.“
Upitan misli li da će Trump otići za tri godine, sukladno Ustavu koji propisuje da nitko ne može biti izabran za predsjednika više od dva mandata, 82-godišnja filmska legenda odgovorila je: "Neće otići. Nema šanse. Nemojmo se zavaravati. Neće otići. Na nama je da ga se riješimo.“
Nastavio je: "Priča je o našoj zemlji, a Trump je uništava, i tko zna koji su njegovi razlozi, ali to je bolesno, to je s**bano. Moramo spasiti ovu zemlju.“
"Sve što znam jest da se ljudi moraju odupirati, odupirati, odupirati. Nema lakog načina. Neće vam to doći lako. Znate, postoji trenutak u vlastitom životu i borbi za opstanak kada morate nešto učiniti. Morate skočiti i proći kroz vatru jer ako ne prođete kroz vatru, nećete izaći – a to je ono što mi moramo učiniti.“
Uoči Trumpova obraćanja o stanju nacije, anketa Reutersa i Ipsosa pokazala je da šest od deset Amerikanaca smatra da je Trump s godinama postao nestabilan, pri čemu je 61 posto ispitanika (89 posto demokrata, 30 posto republikanaca i 64 posto neovisnih) izjavilo da bi Trumpa opisali kao osobu koja je „s godinama postala nestabilna“.
Anketa je također pokazala da većina Amerikanaca smatra kako je političko vodstvo SAD-a prestaro, pri čemu se 79 posto ispitanika složilo s tvrdnjom da su „izabrani dužnosnici u Washingtonu, D.C., prestari da bi predstavljali većinu Amerikanaca“.
