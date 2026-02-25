Robert De Niro: Trump nikada neće otići. Na Amerikancima je da ga se riješe

"Sve što znam jest da se ljudi moraju odupirati, odupirati, odupirati. Nema lakog načina. Neće vam to doći lako. Znate, postoji trenutak u vlastitom životu i borbi za opstanak kada morate nešto učiniti. Morate skočiti i proći kroz vatru jer ako ne prođete kroz vatru, nećete izaći – a to je ono što mi moramo učiniti.“