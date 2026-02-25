Tijekom govora Trump je objasnio da se na njegovu popisu navodno okončanih ratova nalazi i rat između Egipta i Etiopije, no to zapravo nije bio rat, nego dugogodišnji diplomatski spor oko velikog etiopskog projekta brane na pritoci Nila. Na popisu se našao i još jedan navodni rat koji se zapravo nije dogodio tijekom njegova mandata — između Srbije i Kosova. (Trump je ponekad tvrdio da je spriječio izbijanje novog rata između tih dviju strana, no to je nešto drugo od okončanja stvarnog rata.) Na popisu je i rat koji uključuje Demokratsku Republiku Kongo i Ruandu, ali taj sukob se nastavio unatoč mirovnom sporazumu koji je Trumpova administracija posredovala 2025. godine — a koji nikada nije potpisala glavna pobunjenička koalicija koja sudjeluje u borbama.