NEOBIČAN SLUČAJ
Roditelji zvali policiju jer ih njihova kćer (13) nije slušala
Neobičan policijski slučaj zabilježen je na tradicionalnom narodnom festivalu u Mühldorfu na Innu u Gornjoj Bavarskoj. Trinaestogodišnja djevojčica toliko je uporno odbijala napustiti festivalski prostor da su njezini roditelji, nakon neuspješnih pokušaja, morali zatražiti pomoć policije.
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Kako je izvijestila policija, djevojčica se toliko snažno opirala da roditelji nisu uspjeli nagovoriti je da napusti festivalski prostor, piše Marijana Dokoza za Fenix Magazin.
Prema policijskom izvješću, obitelji ni uz blagi pritisak nije pošlo za rukom uvjeriti djevojčicu da krene kući. Policija je na kraju morala intervenirati i primijeniti neposrednu silu kako bi je udaljila s prostora festivala.
Tijekom intervencije djevojčica se, navodi policija, žestoko opirala. Pritom je jedna policajka lakše ozlijeđena.
Nakon intervencije, 13-godišnjakinja je ipak krenula kući s obitelji, iako, kako su istaknuli policijski službenici, vrlo nevoljko.
Tradicionalni festival u Mühldorfu na Innu jedan je od najvažnijih događaja u godišnjem kalendaru tog bavarskog grada. Mühldorf am Inn nalazi se oko 60 kilometara istočno od Münchena i ima približno 20.000 stanovnika.
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