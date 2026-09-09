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USKOK objavio nova izvješća o opasnom otpadu: Kod Benkovca pronađena mikroplastika
USKOK je objavio rezultate provedenog vještačenja zaštite okoliša za lokaciju u Benkovcu te analize PFAS spojeva u otpadu za lokaciju u Gospiću.
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Kako navodi USKOK u priopćenju, sukladno odredbi članka 23. stavak 5. Poslovnika Državnog odvjetništva, iako je kazneni postupak nejavan, zbog opravdanog interesa javnosti, u kaznenom predmetu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u kojem se provodi istraga protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, omogućen je uvid u:
Nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju kompleksa bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu, Kukalj
Dopunu tog Nalaza, sačinjenih od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po nalogu ovog Ureda te
Mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o prisutnosti i koncentraciji PFAS spojeva u otpadu za lokaciju Gospić, Bilajska 50, sačinjeno također po nalogu ovog Ureda.
Mikroplastika kod Benkovca
Na lokaciji bivšeg kamenoloma kod Benkovca nalazi se velika količina nepropisno odloženog otpada koji nije smio biti tamo, niti je područje za to tehnički pripremljeno.
Taj otpad je mješavina građevinskog materijala i raznih umjetnih tvari (plastika, guma, tekstil), pri čemu su pronađene i štetne komponente poput mikroplastike koje se vrlo teško uklanjaju iz okoliša.
Iako trenutno nema velikog pogoršanja kvalitete vode, utvrđeno je da se neke štetne tvari mogu širiti kroz podzemlje, posebno zbog krškog terena, što predstavlja dugoročan rizik, piše Jutarnji list.
Stručnjaci smatraju da je okoliš već oštećen te da postoji opasnost od daljnjeg širenja zagađenja ako se ništa ne poduzme. Konkretno, u zaljučku stoji da se "većina utvrđenih posljedica može se ublažiti ili ukloniti provedbom sanacije, dok se dio utjecaja povezan s mikroplastikom može smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog geoloških karakteristika lokacije – krškog područja".
Na kraju se navodi da je nužno ukloniti otpad i provesti sanaciju, ali će taj proces biti složen i dugotrajan.
USKORO OPŠIRNIJE.
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