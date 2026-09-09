Stručnjaci smatraju da je okoliš već oštećen te da postoji opasnost od daljnjeg širenja zagađenja ako se ništa ne poduzme. Konkretno, u zaljučku stoji da se "većina utvrđenih posljedica može se ublažiti ili ukloniti provedbom sanacije, dok se dio utjecaja povezan s mikroplastikom može smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog geoloških karakteristika lokacije – krškog područja".