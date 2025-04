Rubio objavio kada će održati američko-iranski nuklearni pregovori

Podijeli :

REUTERS/Nathan Howard

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u četvrtak da će Sjedinjene Države ovog vikenda održati izravne razgovore s Iranom o njegovom iranskom nuklearnom programu.

Razgovori između američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i visokog iranskog čelnika predviđeni su za subotu u Omanu.

“Nadamo se da će to dovesti do mira. Bili smo vrlo jasni da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i mislim da je to dovelo do ovog sastanka”, rekao je Rubio tijekom sastanka kabineta kojim je predsjedavao predsjednik Donald Trump.

Trump je u ponedjeljak najavio da su Sjedinjene Države i Iran spremni započeti izravne pregovore o teheranskom nuklearnom programu u subotu, upozoravajući da će Iran biti u “velikoj opasnosti” ako pregovori ne uspiju.

Objava je izazvala određenu zbrku jer je Iran rekao da će pregovori biti neizravni, a da će Omanci biti posrednici.

Američki dužnosnik upoznat s planiranjem rekao je da će dva izaslanstva biti u istoj prostoriji za razgovore.

Trump je u srijedu ponovio svoju prijetnju upotrebom vojne sile ako Iran ne pristane okončati svoj nuklearni program.

Trump je rekao da se Iranu ne može dopustiti da ima nuklearno oružje i da bi, ako odbije zaustaviti razvojn nuklearnog oružja, mogla uslijediti vojna akcija.

