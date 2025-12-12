odlučujuća operacija u donbasu
Rusi istodobno jurišaju na devet ukrajinskih gradova, to je samo uvod
Ruske oružane snage jurišaju s različitim uspjehom na devet ukrajinskih gradova: Pokrovsk, Mirnohrad i Rodinske na širem području Pokrovska, zatim Kostantinivku, Liman i Seversk južno, sjeverno i istočno od Kramatorska, Kupjansk i Vovčansk u regiji Harkiv, te Huljajpolje u istočnoj regiji Zaporižja, piše ruski neovisni portal Meduza.
Sve ofenzive rezultat su krvavih bitaka koje su se odvijale u ljeto i u jesen, kada je ruska vojska uspjela opkoliti velika utvrđena područja ukrajinskih oružanih snaga u regijama Donbas, Harkiv i Zaporižja.
Zapovjedništvo ruskih oružanih snaga usmjerilo je glavne napore na pripremu još veće operacije, moguće i posljednje u ovom ratu, zauzimanja urbanog područja Kramatorska. Uz posredstvo američke administracije, Kremlj zahtijeva od Kijeva da dobrovoljno preda ovu regiju, a u slučaju odbijanja prijeti da će je silom vratiti natrag.
Politički ciljevi rata
Kako piše Meduza, hipotetska ofenziva, za koju su ispunjeni svi uvjeti, namijenjena je postizanju ruskih političkih ciljeva rata, iako se, naravno, ti ciljevi još uvijek mogu promijeniti. Trumpov nacrt mirovnog plana osmišljen je na način da ruskih oružanim snagama ponudi bonus, dok se ne potpiše: predlaže se zamrzavanje linije fronta u regiji Zaporižja, gdje ruske trupe najbrže napreduju.
Rusi također nastavljaju osvajati novi teritorij u regijama Harkiv i Dnjepropetrovsk, iako bi, prema istom planu, Rusija trebala vratiti ta okupirana područja Ukrajini. Meduza u nastavku izvještava o trenutnom stanju na bojištu i pokušajima ukrajinskih snaga da se odupru ruskim jurišima.
Stanje na bojištu
Ruske snage drže veći dio Pokrovska, ali ukrajinske snage još uvijek imaju mogućnost ulaska u sam grad, koristeći veliko izgrađeno područje i relativno rijetke borbene formacije ruske vojske.
Ovih dana je objavljen video s ukrajinskom zastavom u središtu grada, iako nije potvrđen datum nastanka snimke.
Operativno je važniji napad ruskih oružanih snaga sa sjeverne periferije, usmjeren na komunikacije i logističke potpore ukrajinskih oružanih snaga između sela Grišino i grada Rodynske, koji su djelomice zauzele ruske snage.
Prekinut koridor i nova ofenziva
Ukrajinski izvori izvještavaju da je kao rezultat tih borbi prekinuta kopnena komunikacija između logistike i ukrajinskog garnizona u Mirnohradu, istočnog grada-satelita Pokrovska. Ukrajinsko zapovjedništvo to poriče.
Ukrajinske snage nisu uspjele uspostaviti koridor do Mirnohrada iz smjera Rodinskog, Zatiška i Zapovedne. Ruske snage su čak pokrenule novu ofenzivu u tom smjeru.
Obrana ukrajinskih oružanih snaga u Mirnohradu, koji je gotovo u cijelosti u okruženju, počela se raspadati: ruske trupe zauzele su južnu četvrt s neboderima, ušle u zapadnu periferiju kroz selo Rivne i ubacile se u središte grada s istoka. To bi moglo ukazivati na to da ukrajinski garnizon pokušava napustiti Mirnohrad, ali nema pouzdanih informacija koje bi to potkrijepile.
Borbe u selu Grišino
Ruske snage pokušavaju napasti selo Grišino, glavnu ukrajinsku logističku bazu u tom području. Borbe se vode na jugoistočnom rubu sela, a također se pokušavaju probiti se do sela s juga, iz Kotlina.
Nadalje, ruske oružane snage zauzele su mali dio južnog dijela Konstantinivke. Ukrajinci pak kompliciraju misiju ruskih oružanih snaga, izvodeći protunapade s bokova.
Frontalni napad na grad trenutno je malo vjerojatan: ruske snage nemaju dovoljno snaga. Rusko ministarstvo obrane pak izvještava o velikom napredovanju u ovom području, nekoliko kilometara prema cesti Konstantinovka-Družkovka. Međutim, još nema nikakvih dokaza.
Borba za Seversk
Do 11. prosinca ruske snage su zauzele veći dio Severska, grada istočno od Kramatorska. Ukrajinske snage vjerojatno su bile prisiljene napustiti središte jer im je prijetilo okruženje: ruske snage zauzele su povišene položaje sjeverozapadno i jugozapadno od grada, koji se nalazi u nizini. Sada ruske trupe planiraju napredovati prema Slavjansku s povišenih položaja, ali i iz okupiranog sela Zvanovka na jugu.
Rusi se pokušavaju probiti do rijeke Severski Donjec na nekoliko područja kako bi prekinule opskrbu grada Limana i pridružile se skupini koja napreduje drugom obalom blizu Severska.
Čak i ako Liman bude zauzet i ukrajinske snage evakuiraju sjevernu obalu Severskog Donjeca, neće biti neposredne prijetnje da Rusi zauzmu susjedni Slavjanska. To će spriječiti puni tok rijeke. Međutim, u budućnosti će snage koje napreduju iz Limana i Severska moći doći do središta područja Kramatorska brže od bilo koga drugog.
Situacija kod Huljajpolja
Ruske trupe stigle su do rijeke Gančur gotovo cijelom dužinom od Huljajpolja u regiji Zaporižja do Pokrovska u regiji Dnjepropetrovsk. Ukrajinske snage uglavnom su se povukle preko rijeke kako bi uspostavile novu obrambenu liniju na njezinim obalama; još uvijek kontroliraju nekoliko malih mostobrana.
Držanje obrambene linije bit će teško: ruska vojska ovdje ima značajnu brojčanu prednost. Ruski jurišni zrakoplovi već su uočeni na zapadnoj obali rijeke Jančur unutar granica Huljajpolja. Prijetnja ruskog proboja prema Pokrovsku i dalje postoji.
Što se događa u Kupjansku?
Ukrajinske snage ponovno su uspjele stvoriti probleme ruskoj vojsci koja juriša na Kupjansk.
Putinovim snagama nedostaju snage za odlučan napad, a prema pisanju Meduze rusko zapovjedništvo vjerojatno “štedi” resurse na okupiranim područjima regije Harkiv, koja bi se mogla vratiti Ukrajini. Nadalje, ova operacija nije izravno povezana s glavnim fokusom napora ruskih snaga, zauzimanjem područja Kramatorska i Slavjanska.
Ukrajinci nastavljaju napadati ruski mostobran na zapadnoj obali rijeke Oskol u Kupjansku. Ukrajinske jurišne skupine napadaju središte grada i njegovu zapadnu periferiju sa zapada, kao i iz istočnog dijela Kupjanska u blizini rijeke Oskol.
Sigurna veza između mostobrana i ruskog teritorija mogla bi poboljšati uvjete za rusku ofenzivu. Ruske snage pokušavaju to osigurati nastavkom ofenzive u područjima sela Kamenka i Dvurečnaja.
