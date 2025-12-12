Obrana ukrajinskih oružanih snaga u Mirnohradu, koji je gotovo u cijelosti u okruženju, počela se raspadati: ruske trupe zauzele su južnu četvrt s neboderima, ušle u zapadnu periferiju kroz selo Rivne i ubacile se u središte grada s istoka. To bi moglo ukazivati ​​na to da ukrajinski garnizon pokušava napustiti Mirnohrad, ali nema pouzdanih informacija koje bi to potkrijepile.