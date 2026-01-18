N1

Tijekom dva dana koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji su se održali u petak i subotu navečer na Gripama u Splitu, policija je privela 24 osobe uglavnom zbog nošenja simbola i tekstova, te uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. O održanom koncertu, kao i o naslovu "Priveden muškarac koji je pokušao potaknuti 'ZDS' na koncertu Thompsona" koji se pojavio u medijima, oglasila se Dalija Orešković.

Kako se doznaje u splitskoj policiji, prvu večer koncerta, u petak navečer, ukupno je privedeno 11 osoba, sve zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, no nitko od njih nije bio priveden pred suca za prekršaje. Nešto više privedenih bilo je u subotu navečer, njih 13, od toga deset deset zbog nošenja simbola i tekstova te uzvikivanja, piše Hina.

O održanom koncertu, oglasila se Dalija Orešković, a njenu objavu prenosimo u cijelosti.

"Za sve koje može zbuniti naslov da je priveden muškarac koji je poticao zajedničko uzvikivanje "Za dom spremni", taj privedeni muškarac nije Marko Perković Thompson. Nego netko iz publike. U žargonu GenZ generacije, neki NPC (non playing character), netko nebitan u priči."

"Pa neće valjda država protiv onoga čiji se poslovni model bazira na promoviranju ustaštva, i kome je premijer došao poljubiti prsten večer uoči kapitulacije Ustava i pravnog poretka Republike Hrvatske."

"Ovakvo pravosuđe nam vrijedi manje od jedne role toalet papira.

Pravni fakulteti bi trebali organizirati javni natječaj za najbolje obrazloženje zašto je nezakonito kada neki NPC iz publike poziva na skandiranje ZDS, a kada to profiterski radi pjevač s bine, pa mu replicira cijeli Hipodrom i pune dvorane, a među publikom su ministri, saborski zastupnici i ostala državna vrhuška, e onda se ustašovati smije.

Ne bi bilo dobro da se nagrada uručuje pod imenom dr.sc. Jadranka Crnića, ili Mike Tripala. Najbolje bi bilo da se nagrada za najbolje obrazloženje ovakve pravne države nazove "ajmo, ajmo ustaše"," piše Orešković.