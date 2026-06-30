DIP
Britanci ulažu pet milijardi funti u vojne dronove
Velika Britanija će nakon dužeg odvlačenja u utorak predstaviti svoj plan ulaganja u obranu (DIP) koji će osigurati pet milijardi funti za bespilotne letjelice te se usredotočiti na autonomne sustave u sklopu pokušaja modernizacije oružanih snaga usred sve većih prijetnji, javlja Reuters.
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Plan je naišao na poteškoće nakon što je bivši ministar obrane John Healey ranije ovog mjeseca podnio ostavku kritizirajući nemoć premijera Keira Starmera da prikupi sredstva potrebna za zaštitu zemlje od prijetnji.
Starmer je u međuvremenu i sam najavio ostavku, a njegova će zamjena stupiti na dužnost u narednim tjednima, što DIP čini jednim od posljednjih odluka premijera na odlasku.
Suvremene tehnologije
Njegov plan će se usredotočiti na napadačke dronove, autonomne sustave i besposadne brodove te podmornice kako bi se odgovorilo na stvarnost modernog ratovanja viđenog u Ukrajini, prema priopćenju objavljenom u ponedjeljak.
"Ovo ulaganje koje predstavlja prekretnicu ojačat će naše oružane snage", kazao je Starmer uoči velikog govora u utorak kada će plan biti predstavljen u cijelosti.
Nakon što je revizijom obrane 2025. utvrđeno da se Britanija mora preusmjeriti na postizanje "spremnosti za vođenja rata", Starmer je obećao povećati izdvajanja za obranu na tri posto BDP-a u idućem parlamentarnom sazivu s 2,6 posto očekivanih iduće godine.
No, šefovi obrane su kazali da i dalje postoji manjak od 28 milijardi funti tijekom naredne četiri godine, a priopćenje vlade nije pružilo pojedinosti o mjeri u kojoj će DIP pokriti taj manjak, što pak pomno prati obrambena industrija.
Ratovanje dronovima
Novi ministar obrane Dan Jarvis, bivši bojnik britanske vojske, kazao je da besposadni sustavi određuju suvremeno ratovanje, a da će DIP, koji je proteklih tjedana pomagao preoblikovati, osigurati da vojnici brže dobiju ono što im je potrebno.
Ukrajina koristi 200.000 dronova mjesečno u svom ratu protiv Rusije, a tehnološke inovacije se odvijaju unutar nekoliko tjedana, a ne godina kao što je to slučaj u razvoju velikih sustava koji su bili glavna odlika britanske sigurnosti u razdoblju nakon hladnoga rata, piše Reuters.
Devetomjesečna odgoda objave plana je onemogućila ulaganja u nešto što je trebala biti brzo rastuća industrija, tvrde kompanije, te je dovela do privatnih kritika u inozemstvu o tome je li Britanija voljna ili sposobna povećati izdvajanja za obranu.
Starmer će prisustvovati samitu NATO-a u Ankari od 7. do 8. srpnja zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i desecima drugih vođa zemalja članica u vrijeme kada Europa nastoji pronaći odgovor na sve veće američko protivljenje preuzimanju odgovornosti za obranu kontinenta.
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