pogođen službeni automobil
Rusi tvrde da su Ukrajinci glavnog inženjera nuklearke Zaporižje ubili dronom
Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižje koja je pod ruskom kontrolom ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom u srijedu.
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Aleksej Lihačev priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila.
Kremlj je u petak optužio Ukrajinu da je eskalirala ono što je nazvao "terorističkim" djelovanjem protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022. godine.
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