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pogođen službeni automobil

Rusi tvrde da su Ukrajinci glavnog inženjera nuklearke Zaporižje ubili dronom

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Hina
|
15. srp. 2026. 20:47
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Nuklearna elektrana
Anatolii Stepanov / AFP

Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižje koja je pod ruskom kontrolom ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom u srijedu.

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Aleksej Lihačev priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila.

Kremlj je u petak optužio Ukrajinu da je eskalirala ono što je nazvao "terorističkim" djelovanjem protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022. godine.

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