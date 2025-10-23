Rusi zaprijetili EU-u "bolnim odgovorom"

„Svako postupanje s ruskom imovinom bez ruskog pristanka ništavno je s gledišta međunarodnog i ugovornog prava. Ne postoji legalan način da se uzmu tuđa sredstva bez štete po džepove i ugled onih koji vrše eksproprijaciju“, rekla je novinarima glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.