Rusija upozorava Europu: Progonit ćemo svaku državu koja nam uzme imovinu

Nakon što je predsjednik Vladimir Putin 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zabranili su transakcije s ruskom središnjom bankom i ministarstvom financija te blokirali 300 do 350 milijardi dolara ruske imovine, uglavnom europskih, američkih i britanskih državnih obveznica koje se drže u europskom depozitoriju vrijednosnih papira.