Rusija i Ukrajina na pragu dogovora? UN posreduje po pitanju najveće europske nuklearke

Šef UN-ovog nadzornog tijela za nuklearnu energiju izjavio je u petak da s Rusijom i Ukrajinom raspravlja o prijedlozima za vraćanje vanjskog napajanja ruskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje.
Oglas
Elektranu, najveću u Europi sa šest reaktora, zauzele su ruske snage u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu. Objekt je deseti put isključen iz vanjskog napajanja 23. rujna. Elektrana ne proizvodi električnu energiju, ali gorivo u reaktorima hladi se pomoću dizelskih generatora za hitne slučajeve.
Rafael Grossi, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, rekao je da se vanjska linija mora obnoviti.
"Obje strane kažu da su spremne provesti potrebne popravke na svojim stranama fronte. Ali da bi se to dogodilo, sigurnosna situacija na terenu mora se poboljšati kako bi tehničari mogli obavljati svoj posao bez ugrožavanja života", rekao je Grossi u izjavi.
Svaka strana optužuje drugu za ugrožavanje nuklearne sigurnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je upozorio Ukrajinu da igra opasnu igru izvođenjem napada u blizini elektrane.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrj Sibiha optužio je Moskvu da je namjerno prekinula vezu kako bi spojila elektranu na vlastitu mrežu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija namjerno izvela napad kojim je prekinula struju u elektrani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas