Šebekino i Odesa
Rusija i Ukrajina razmijenile teške optužbe nakon smrtonosnih napada
Rusija je u ponedjeljak optužila Ukrajinu za ubojstvo petero civila u napadu dronom na putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, dok su ukrajinski dužnosnici rekli da je u ruskom raketnom napadu na brod blizu Odese ubijeno 10 osoba.
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Aleksandar Šuvajev, guverner Belgorodske oblasti, objavio je na Telegramu da je u ukrajinskom napadu ukupno ozlijeđeno 23 civila, od kojih se troje nalazi u bolnici u kritičnom stanju. Ukrajina se za sada nije oglasila o tom napadu.
"Danas, u gradu Šebekino, dron kojim su upravljali teroristi iz Kijeva namjerno je i cinično pogodio putnički autobus", rekao je Šuvajev.
"Teška srca javljam: prema prvim podacima, u ovom nehumanom i prijezira vrijednom napadu ubijeno je pet nevinih civila, među kojima i maloljetnik: četiri žene i dječak podlegli su zadobivenim ozljedama", dodao je Šuvajev.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti optužbe.
Ruski raketni napadi na Odesu
U ruskom raketnom napadu na brod koji je prevozio kukuruz blizu južne ukrajinske luke Odese ubijeno je 10 osoba, rekli su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici, u najsmrtonosnijem napadu nakon više tjedana nasilja u Crnom moru.
Ukrajinska mornarica je priopćila na Telegramu da je Rusija u nedjelju s tri krstareće rakete pogodila Golden Leo, brod pod zastavom Gvineje Bisau s posadom iz Indije i Sirije, pri čemu je izbio požar.
Reutersov svjedok u Odesi vidio je kako se iz plovila izdiže dim, a Reuters je uspio potvrditi da se radi o brodu Golden Leo.
U odvojenom ruskom napadu na Odesu, najveću ukrajinsku morsku luku, u ponedjeljak su ubijene tri osobe, a tri su ranjene, rekao je Sergej Lisak, načelnik gradske vojne uprave.
Lisak je rekao da su napadnuti infrastrukturni objekti, ali nije otkrio detalje.
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