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Šebekino i Odesa

Rusija i Ukrajina razmijenile teške optužbe nakon smrtonosnih napada

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Hina
|
20. srp. 2026. 16:39
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A firefighter works at the site of a bus parking hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine, July 13, 2026.
REUTERS/Nina Liashonok

Rusija je u ponedjeljak optužila Ukrajinu za ubojstvo petero civila u napadu dronom na putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, dok su ukrajinski dužnosnici rekli da je u ruskom raketnom napadu na brod blizu Odese ubijeno 10 osoba.

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Aleksandar Šuvajev, guverner Belgorodske oblasti, objavio je na Telegramu da je u ukrajinskom napadu ukupno ozlijeđeno 23 civila, od kojih se troje nalazi u bolnici u kritičnom stanju. Ukrajina se za sada nije oglasila o tom napadu.

"Danas, u gradu ⁠Šebekino, dron kojim su upravljali teroristi iz Kijeva namjerno je i ‌cinično pogodio putnički autobus", rekao je Šuvajev.

"Teška srca javljam: prema prvim podacima, u ovom nehumanom i prijezira vrijednom napadu ubijeno je pet nevinih civila, među kojima i maloljetnik: četiri žene i dječak podlegli su zadobivenim ozljedama", dodao je Šuvajev. 

Reuters nije mogao neovisno provjeriti optužbe. 

Ruski raketni napadi na Odesu 

U ruskom raketnom napadu na brod koji je prevozio kukuruz blizu južne ukrajinske luke Odese ubijeno je 10 osoba, rekli su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici, u najsmrtonosnijem napadu nakon više tjedana nasilja u Crnom moru.

Ukrajinska mornarica je priopćila na Telegramu da je Rusija u nedjelju s tri krstareće rakete pogodila Golden Leo, brod pod zastavom Gvineje Bisau s posadom iz Indije i Sirije, pri čemu je izbio požar. 

Reutersov svjedok u Odesi vidio je kako se iz plovila izdiže dim, a Reuters je uspio potvrditi da se radi o brodu Golden Leo.

U odvojenom ruskom napadu na Odesu, najveću ukrajinsku morsku luku, u ponedjeljak su ubijene tri osobe, a tri su ranjene, rekao je Sergej Lisak, načelnik gradske vojne uprave.

Lisak je rekao da su napadnuti infrastrukturni objekti, ali nije otkrio detalje.

Teme
civilne žrtve napad na belgorod napad na odesu napadi dronovima i projektilima rat u ukrajini

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